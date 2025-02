Consensys a subi 2 fois la débancarisation orchestrée par le camp démocrate

Le PDG de Consensys a révélé comment son entreprise, notamment derrière le développement de MetaMask, a dû faire face à la débancarisation. Par 2 fois, les comptes de la société ont ainsi été fermés. Voyons cela en détail.

Le PDG de Consensys raconte avoir fait face à la débancarisation

Nous l’avons notamment vu avec les actions de Coinbase contre la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), les banques ont été vigoureusement poussées à adopter une politique hostile aux cryptomonnaies durant le mandat de Joe Biden.

À son tour, Joseph Lubin, le cofondateur et PDG de Consensys, a révélé que le développeur de MetaMask a été victime à 2 reprises de la débancarisation. Dans des propos rapportés par nos confrères de Coindesk, l’intéressé révèle ainsi les dessous de ce qui est baptisé l’opération Chockepoint 2.0 par l’écosystème, en référence à la première opération initiée par l’administration Obama en 2013 contre les prêteurs sur salaires et les sociétés vendant des armes à feu.

💡 Découvrez notre top des banques crypto-friendly en France

Par exemple, Joseph Lubin rapporte qu’après la victoire de Donald Trump, une banque, qui avait à la fois fermé son compte personnel et celui de l’entreprise par le passé, a proposé à un employé du service financier l’inviter à un match de basket.

Plus encore, l’entrepreneur raconte comment une autre banque aurait également subi des pressions pour clôturer le compte de la société :

La banque nous a indiqué qu’elle subissait beaucoup de pression pour fermer notre compte : une entreprise de 7 milliards de dollars, qui a toujours été un excellent client pour elle. En gros, ils ont dit : « Nous vous aimons bien. Nous ne voulons pas faire ça. Nous allons essayer de retarder le processus le plus longtemps possible et nous vous ferons savoir si nous devons faire quelque chose. »

Plus tard, cette même banque a annoncé à Consensys qu’elle « ne pouvait plus rien faire », en informant qu’elle était désolée de devoir procéder à la fermeture du compte de la société.

D’après une source proche du dossier, la banque en question serait Wells Fargo, bien que ceci soit à considérer avec prudence.

👉 À lire également — Jesse Powell, fondateur de Kraken, victime de la guerre contre les cryptomonnaies

Alors que de plus en plus de témoignages concordent dans le sens d’une opération Chockepoint 2.0 menée à l’encontre de l’écosystème des cryptomonnaies aux États-Unis, nous pourrions bien avoir d’autres révélations similaires au fur et à mesure que les langues se délient.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : CoinDesk

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital