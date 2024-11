Coinbase découvre que la FDIC a fait pression sur les banques américaines pour éviter les cryptomonnaies

En juin dernier, Coinbase a déposé plainte contre la Securities and Exchange Commission (SEC) et l’autre contre la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L'objet de cette action en justice concernait des blocages vis-à-vis de demandes d'accès à des documents en vertu du « Freedom of Information Act » (FOIA).

Depuis, la FDIC a commencé à accéder aux requêtes de Coinbase en fournissant certains des documents demandés, comme le rapporte Paul Grewal, le directeur juridique de la plateforme de cryptomonnaies :

Slowly but surely, the picture is becoming clear. After we sued, @FDICgov finally started giving us information related to our FOIA request about the pause letters it sent to financial institutions as part of Operation Chokepoint 2.0. In short, the contents are a shameful example…

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 1, 2024