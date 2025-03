14 % en moins : Les raisons de la chute du marché des cryptomonnaies ce lundi

La baisse de 14 % du marché des cryptomonnaies ce lundi s'explique en partie par les décisions économiques de Donald Trump. Alors que les investisseurs réagissent à ces nouvelles, l'incertitude persiste sur l'évolution des cours dans les prochains jours.

L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche crée des turbulences sur les marchés mondiaux

Depuis plusieurs mois, les passionnés de cryptomonnaies espéraient que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, connu pour son soutien public aux cryptomonnaies, propulserait le marché vers de nouveaux sommets historiques.

Le nouveau président envisage de créer des réserves stratégiques en cryptomonnaies et de mettre en place une régulation plus souple que celle de son prédécesseur, offrant ainsi un cadre plus libre et propice à l'innovation. Cependant, la réserve stratégique n'a pas encore été officiellement établie, et l'assouplissement de la régulation a surtout favorisé la popularisation des memecoins.

👛 Découvrez notre top 12 des meilleurs wallet pour vos Bitcoins

Récemment, plusieurs décisions de l'administration Trump ont fait chuter les marchés mondiaux, y compris celui des cryptomonnaies.

C'est principalement l'augmentation des tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada qui a fortement impacté les marchés. Hier soir, Donald Trump a annoncé porter ces tarifs à 25 % de la valeur des biens échangés avec les États-Unis.

Image prise lors de l'annonce de Donald Trump

Bien que Trump ait plusieurs fois averti de ses intentions, le marché espérait un report de la décision, qui entre finalement en vigueur dès aujourd'hui.

Hier, le S&P 500 a chuté de plus de 3 %, passant de 5 986 dollars à 5 810 en seulement six heures.

Le marché des cryptomonnaies n'a pas été épargné, perdant 9 %, passant de 3 030 milliards de dollars à 2 750 milliards sur la même période. Après avoir atteint un sommet à 3 100 milliards de dollars dans la nuit de dimanche à lundi, il a poursuivi sa baisse jusqu'à 2 650 milliards après l'annonce, soit une chute de près de 15 %.

Le cours du Bitcoin a également reculé de 13 %, passant de 95 150 à 82 680 dollars. Et le cours de l'Ether a été marqué par une baisse beaucoup plus importante, de 2 550 dollars à 2 000, soit une baisse de 21,5 %.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

L'issue de la guerre en Ukraine inquiète également les marchés

La gestion de la guerre en Ukraine par l'administration Trump inquiète également les investisseurs, en particulier depuis la récente rencontre entre Donald Trump, son vice-président Vance, et le président ukrainien Volodymyr Zelenski.

Leur échange, diffusé en direct à la télévision, ressemblait presque à une dispute entre 2 camps opposés, 2 ennemis politiques. D'un côté, Zelenski plaidant pour une aide financière et militaire afin de poursuivre la lutte contre la Russie. De l'autre, Trump maintenant sa position et son intention de négocier avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit afin de réduire les dépenses gouvernementales, quitte à céder une partie du territoire occupé par la Russie.

📰 À lire également dans l'actualité – BlackRock fait entrer le Bitcoin dans ses portefeuilles modèles

En somme, les marchés tentent d'assimiler ce virage brutal de politique depuis la fin du mandat de Joe Biden, marqué par une volonté de concrétiser le slogan « America First », même au détriment de certaines alliances économiques avec les pays voisins.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : CTV News

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital