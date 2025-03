BlackRock fait entrer le Bitcoin dans ses portefeuilles modèles

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, vient d’annoncer l'intégration de son ETF Bitcoin, l'iShares Bitcoin Trust (IBIT), dans ses portefeuilles modèles. Une avancée significative dans l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies, en pleine période de volatilité du marché.

L’IBIT, un acteur majeur du marché des ETF Bitcoin

C’est une nouvelle avancée pour les ETF Bitcoin : BlackRock a décidé d’ajouter son fonds négocié en bourse IBIT, le premier ETF Bitcoin du marché, dans ses portefeuilles d’investissement modèles incluant les actifs alternatifs.

Concrètement, 1 % à 2 % de l’allocation sera investi sur le fonds iShares Bitcoin Trust, qui s’est imposé comme le produit dominant du marché des ETF Bitcoin spot. Il représente actuellement plus de 70 % des parts de marché en volume de transactions.

Si la part investie sur l’ETF Bitcoin reste modeste, elle marque néanmoins une reconnaissance institutionnelle du Bitcoin en tant que classe d’actifs viable. Michael Gates, gestionnaire principal des portefeuilles modèles de BlackRock, a déclaré que selon lui, « le Bitcoin possède une valeur d’investissement à long terme et qu’il peut apporter des sources de diversification additionnelles aux portefeuilles ».

Une annonce qui pourrait stimuler un peu plus l’intérêt des conseillers financiers et des investisseurs institutionnels pour les ETF Bitcoin. Elle arrive au moment où le marché crypto traverse une période délicate, puisque le cours du Bitcoin a chuté de plus de 17 % en février.

En janvier 2024, l'iShares Bitcoin Trust avait bénéficié d’un lancement spectaculaire, avec plus de 37 milliards de dollars d’entrées. Mais après les récentes baisses du Bitcoin, l’ETF a subi des sorties nettes de près de 900 millions de dollars la semaine dernière. En effet, après avoir flirté avec les 110 000 dollars le mois dernier, le Bitcoin s’échange désormais autour de 90 000 dollars, victime des incertitudes macroéconomiques.

Un pari sur la résilience du Bitcoin

L’inclusion de l’IBIT dans les portefeuilles modèles de BlackRock prend encore plus de poids lorsque l’on observe les tendances du marché des ETF Bitcoin. L’IBIT figure parmi les ETF les plus performants en termes d’actifs sous gestion, détenant actuellement plus de 11 milliards de dollars. Il surpasse ainsi certains concurrents de longue date, consolidant sa position de leader parmi les ETF Bitcoin.

🗞️ Dans l'actualité sur les ETF — Comment performent les ETF spot américains ?

BlackRock adopte toujours une approche prudente vis-à-vis du Bitcoin : dans une note publiée en décembre 2024, son équipe d’investissement recommandait de ne pas dépasser 2 % d’exposition à la plus grande cryptomonnaie, afin de limiter les risques liés à sa volatilité.

Mais malgré cette prudence, d’autres gestionnaires d’actifs pourraient suivre leur exemple en l’intégrant dans leurs stratégies d’investissement.

Source : Bloomberg

