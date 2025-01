La SEC supprime une règle controversée sur la comptabilité crypto

En mars 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié une directive comptable sur les cryptomonnaies, qui faisait controverse jusque-là : le Staff Accounting Bulletin 121 (SAB 121). Avec le SAB 122 paru cette semaine, un point qui posait particulièrement problème est désormais abandonné :

Pour détailler ce point qui semble peu clair de prime abord, le SAB 121 exigeait que les entreprises qui détenaient des cryptomonnaies pour le compte de leurs clients intègrent celles-ci dans leur bilan. Ainsi, la garde de cryptos venait alourdir le passif d’une société.

Cela faisait débat à plusieurs niveaux, car non seulement une telle déclaration pouvait donner une image trompeuse, laissant penser que lesdites cryptos appartenaient à l’entreprise en question, mais cela venait également alourdir le bilan. Par ailleurs, ce traitement particulier se plaçait en contradiction avec ce qui est attendu pour d’autres classes d’actifs.

Ainsi, tous ces points participaient à dissuader les différents acteurs de l’écosystème de proposer des cryptomonnaies à leurs clients, devant la lourdeur comptable que cela impliquait.

Alors que la commissionnaire Hester Peirce s’était déjà positionnée en désaccord avec le SAB 121, elle s’est félicitée hier soir de l’abandon de cette règle :

Bye, bye SAB 121! It's not been fun: https://t.co/cIwUc0isUE | Staff Accounting Bulletin No. 122

— Hester Peirce (@HesterPeirce) January 23, 2025