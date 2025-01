La banque Morgan Stanley pourrait développer son offre crypto, selon son PDG

Au micro de CNBC au Forum économique mondial de Davos, Ted Pick, le PDG de Morgan Stanley, a indiqué que la banque considérait la possibilité de développer ses activités dans les cryptomonnaies.

Selon certaines conditions, notamment réglementaires, l’établissement pourrait alors proposer des actifs numériques en direct à sa clientèle :

Pour nous, l’équation consiste vraiment à savoir si nous, en tant qu’institution financière hautement réglementée, pouvons agir en tant qu’opérateurs financiers. […] Nous travaillerons avec le Trésor et les autres régulateurs pour déterminer comment nous pouvons offrir cela de manière sûre.

Jusque-là, les banques ne pouvaient pas détenir de cryptomonnaies spot aux États-Unis. Rappelons-nous d’ailleurs les pressions faites aux établissements bancaires par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que Coinbase est parvenu à mettre en lumière dernièrement.

De son côté, Morgan Stanley s’est donc contentée d’accéder aux cryptomonnaies par des moyens détournés, d’abord en 2021 en proposant à ses clients d’investir dans des fonds de Galaxy Digital et NYDIG en mars 2021. La même année, la banque s’est ensuite exposée au GBTC de Grayscale, tandis que plus récemment en août 2024, nous apprenions qu’elle détenait 185 millions de dollars d’ETF Bitcoin (BTC).

Par ailleurs, Ted Pick s’est également montré prudent, vis-à-vis d’un éventuel manque de maturité d’une partie de l’écosystème :

La question plus large est de savoir si une partie de ces cryptomonnaies a atteint sa maturité, si elles ont atteint leur vitesse de croisière. Vous savez, le temps est un ami ; plus elles sont échangées longtemps, plus la perception devient réalité.