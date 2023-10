Nouveau layer 2 sur Ethereum (ETH) - Scroll lance son mainnet EVM-compatible

Reste-t-il encore de la place pour ceux désirant se lancer dans le secteur des layers 2 ? À en croire le lancement du mainnet et du bridge de Scroll, la narrative autour des solutions de scalabilité est loin d'être terminée. Découvrez en quoi consiste Scroll et quels sont ses atouts phares dans ce rapide aperçu du projet co-fondé par Sandy Peng.

Scroll déploie officiellement son réseau principal

Depuis 2 ans, les solutions de scalabilité pullulent sur la blockchain Ethereum. Toutes ont un objectif commun : garantir des frais de transactions minimes sans impacter la sécurité du réseau. Comme Polygon, Optimism et Arbitrum, Scroll n'échappe pas à la règle.

Cumulant plus de 90 millions de transactions en phase de test avec une moyenne de 300 000 transactions quotidiennes, Scroll promet de belles performances pour ses nouveaux utilisateurs. Son écosystème est déjà composé de plus de 180 projets, incluant SushiSwap, Pendle, LI.FI ou encore AAVE.

Sandy Peng - Co-fondatrice de Scroll

Avec le lancement de son mainnet, les développeurs sont maintenant capables d'y déployer leurs applications décentralisées (dApps) et d'y faire migrer celles déjà opérationnelles sur Ethereum grâce à sa compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). En plus d'être compatible avec la blockchain imaginée par Vitalik Buterin, Scroll a implémenté dans son infrastructure les zero knowledge proofs (ZKP).

Pour rappel, cette technologie permet de prouver une information sans la divulguer. Par exemple, elle permet de prouver qu'un individu possède l'âge requis pour participer à des jeux d'argent sans qu'il ait besoin de révéler son âge exact.

Pour attirer plus d'utilisateurs sur leur projet, les équipes derrière ce layer 2 ont également lancé un bridge pour permettre à chacun de faire transiter des actifs entre les blockchains Ethereum et Scroll.

À noter que le nouveau layer 2 témoigne de son sérieux par l'importance qu'il accorde à la sécurité de son réseau : son bridge et ses smart contracts ont été audités par OpenZeppelin et Zellic. Tandis que le premier travaille avec AAVE et Optimism, le second collabore activement avec Yuga Labs (maison mère des BAYC), Sushi Swap, et Aptos.

Aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour Scroll et ses équipes. Cette nouvelle solution de scalabilité va-t-elle réussir à s'imposer sur le podium des blockchains les plus utilisées ? Seul le temps nous le dira.

