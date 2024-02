NFT : le floor price de la collection Pudgy Penguins a dépassé celui de l'historique Bored Ape Yacht Club (BAYC)

La dynamique semble changer sur le marché des NFT : le floor price des Pudgy Penguins a brièvement dépassé celui du célèbre Bored Ape Yacht Club (BAYC), symbolisant un potentiel changement de paradigme. Alors que le BAYC a connu des controverses et des difficultés dans ses projets annexes, les Pudgy Penguins ont capitalisé sur leur communauté et leur intégration dans le monde réel, notamment avec des partenariats comme celui avec Walmart.

Pudgy Penguins en voie de dépasser durablement le Bored Ape Yacht Club (BAYC) ?

Assistons-nous à un changement de paradigme sur le marché des tokens non fongibles (NFT) ? Plus tôt dans la journée, le floor price de la collection Pudgy Penguins a dépassé celui de l'emblématique Bored Ape Yacht Club (BAYC), connu pour ses NFT de singes décomposés en plusieurs collections sous-jacentes comme le Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

Le floor price d'une collection de NFT constitue le prix le plus bas, ici en Ether (ETH), pour lequel s'échange le NFT le moins cher. Le floor price est largement utilisé comme métrique pour déterminer l'attrait d'une collection, puisqu'il traduit la demande des investisseurs pour ses NFT.

Bien que le floor price du BAYC soit repassé devant celui de la collection de NFT Pudgy Penguins depuis ce tweet, ce dépassement momentané traduit une tendance de fond : l'historique Bored Ape Yacht Club a clairement du mal à conserver sa domination sur le marché des NFT.

Un manque de dynamisme clairement visible si l'on prend un peu de recul sur l'évolution de son floor price en comparaison avec celui des Pudgy Penguins :

Évolution du floor price des collections Bored Ape Yacht Club (à gauche) et Pudgy Penguins (à droite)

Le constat est sans appel : alors que le floor price de la collection du BAYC avait dépassé les 161 ETH au mois d'avril 2022, celui-ci n'est désormais plus que de 21,8 ETH. À titre de comparaison, le floor price des Pudgy Penguins est actuellement évalué à 21,45 ETH, alors que ce dernier n'était encore que de 5 Ethers à la fin du mois de septembre 2023.

Autrement dit, le floor price des Pudgy Penguins a été multiplié par 4 en l'espace de seulement quelques mois, là où celui du BAYC ne fait que baisser.

NFT Paris : 15 % de réduction avec le code CRYPTOAST15

Comment expliquer un tel retournement ?

Objectivement, de nombreux éléments permettent d'expliquer cette situation de manière rationnelle. Concernant le Bored Ape Yacht Club, le projet s'est retrouvé confronté à de multiples controverses au fil des années, certaines ayant nui de manière durable à son image, notamment concernant son iconographie.

Il apparaît également que le projet semble avoir vu trop grand, enchainant les déceptions, par exemple avec son metaverse The Otherside, sa plateforme Magic Eden totalement éclipsée par le succès de Blur et d'OpenSea, ou encore son token ApeCoin (APE), en baisse de 94 % depuis son prix le plus haut (ATH). L'APE s'échange actuellement à 1,6 dollar, contre presque 24 dollars au mois d'avril 2023.

Yuga Labs, la firme derrière le BAYC, semble ainsi se noyer dans ses nombreux chantiers, et cela témoigne de l'importance d'établir une constance dans le développement d'un projet communautaire afin de ne pas décevoir les investisseurs.

Cela, Pudgy Penguins l'a justement compris. Depuis l'acquisition du projet au mois d'avril 2022 par Luca Netz, qui souhaitait redonner un second souffle à la collection en favorisant l'aspect communautaire, les Pudgy Penguins ont réussi à capitaliser sur leur propriété intellectuelle, en particulier depuis leur levée de fonds à 9 millions de dollars au mois d'avril 2023.

Le projet Pudgy Penguins a notamment illustré sa capacité à faire la jonction entre monde réel et Web3, à travers des vêtements, des jouets, des objets à collectionner, ou encore un partenariat avec Walmart, la première entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires.

Reste à voir si Yuga Labs va tenter de redresser la barre et consolider sa position de leader du marché des NFT.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Parsec

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.