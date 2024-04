Le prix plancher des NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) est en baisse de 90 % depuis son ATH

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC), la collection de tokens non fongibles (NFT) emblématique, connaît une chute vertigineuse de son prix plancher. Cette dégringolade soulève des questions sur l'avenir de BAYC et plus généralement sur le marché des NFT, dont la santé semble fragile.

