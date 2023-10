Stars Arena, le clone de friend.tech sur Avalanche, se fait siphonner plusieurs millions de dollars d'AVAX

Stars Arena, une version fork de friend.tech hébergée sur la blockchain Avalanche, s'est fait drainer quasiment 3 millions de dollars peu de temps après son lancement en raison d'une faille dans l'un de ses smart contracts.

Et ce, sachant que 2 jours plus tôt, Stars Arena s'était déjà fait dérober 2 000 dollars pour une faille similaire. Alors que les équipes du projet s'étaient défendues en affirmant que des acteurs malveillants avaient effectué une « attaque coordonnée » à leur égard, de nombreux observateurs, notamment 0xlilitch ou 0xfoobar, ont virulemment attaqué Stars Arena.

0xfoobar par exemple, le fondateur de Delegate, les a accusés d'avoir copié un smart contract fonctionnel et d'y avoir ajouté des opportunités d'attaque :

« Vous avez pris un contrat de base entièrement fonctionnel et avez ajouté d'une manière ou d'une autre de nouveaux vecteurs d'attaque dans votre fork non vérifié. Supprimez votre compte et votre produit, c'est un vrai cirque. »

Tout comme son concurrent friend.tech, Stars Arena permet de faire l'acquisition de parts (Shares) de profils de personnalités présentes sur l'application. Plus les personnes possédant des Shares d'un même profil sont nombreuses, plus le prix d'une Share de ce même profil augmente en conséquence.

Cette fois, selon la firme de sécurité blockchain PeckShield, l'attaquant aurait effectué une attaque par réentrance, lui permettant de revendre des Shares à des prix bien plus importants que leur prix réel.

Our initial analysis on today's @starsarenacom $2.9M hack indicates a reentrancy issue on the Stars Arena: Shares contract at https://t.co/Hg6C8MCPan

The reentrancy is abused to update the weight when the share/ticket is issued so that 1 share can be sold at a much higher price… https://t.co/17CxO3uLbe pic.twitter.com/fouVjevYTs

— PeckShield Inc. (@peckshield) October 7, 2023