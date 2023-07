MATIC, SOL, AVAX : ces cryptos qui bénéficient de la hausse du XRP

La victoire de Ripple (XRP) contre la SEC a des ramifications qui vont au-delà du procès. Les cryptomonnaies qui avaient été qualifiées de "securities" par le gendarme financier américain, comme le MATIC, le SOL ou l'AVAX, connaissent en effet également des hausses marquées. Le point sur cette tendance.

L’affaire Ripple VS la SEC ne touche pas que le XRP

Dans l’affaire qui l’oppose à Coinbase, la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis citait 12 cryptomonnaies considérées comme des « securities ». Le gendarme financier américain fait en effet peser tout son argumentaire sur la notion de « valeurs mobilières ». Ripple était ainsi accusé d’avoir proposé des valeurs mobilières aux investisseurs sans l’avoir déclaré, et donc d’avoir essayé de les tromper.

Le juge a tranché hier : le XRP n’est pas une security – tout du moins pas quand il est proposé sur les plateformes d’échange. Cela crée donc un précédent qui pourrait influencer les 12 autres cryptomonnaies que la SEC a également accusées d’être des securities. Celles-ci bénéficient d’un regain de confiance… Et cela se retransmet bien sûr sur leurs cours.

A commencer par le cours du SOL de Solana. En moins d’une journée, la cryptomonnaie a bondi de +50%, pour dépasser à nouveau les 30 dollars. Elle a perdu du terrain depuis, mais affiche quand même +46% sur la semaine :

Le cours du SOL a explosé depuis la victoire de Ripple sur la SEC

Le SOL de Solana est désormais situé à la 9e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment.

MATIC, ADA, AVAX… Les cryptomonnaies reprennent des couleurs

Même topo du côté de l’ADA de Cardano, qui affiche +20% sur les dernières 24h. Le MATIC de Polygon pointe à +14.5% sur la même période, et l’AVAX d’Avalanche a pris +17%.

La tendance est bel et bien circonscrite aux cryptomonnaies examinées par la SEC. Pour comparaison, le cours du Bitcoin ne prend que 2% sur les dernières 24h, et l’ETH chute de 0.1%. On se souvient que Gary Gensler, le directeur de la SEC, avait esquivé les questions quand il s’agissait de déterminer le statut de la cryptomonnaie d’Ethereum.

La bataille est loin d’être finie, mais les signes sont encourageants pour les cryptomonnaies en question. Pour la SEC, reste à discuter notamment des financements initiaux de Ripple, et cela aussi sera considéré comme un précédent. Le régulateur n’a donc certainement pas dit son dernier mot.

