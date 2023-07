Pourquoi le prix du XRP de Ripple s’envole-t-il de 66 % ? Est-ce durable ?

Jeudi, Ripple a remporté une victoire importante dans ses démêlés avec la Securities and Exchange Commission (SEC) vis-à-vis de son token natif, le XRP. Et pour cause, depuis trois ans maintenant, il est question de savoir si oui ou non l’actif est une valeur mobilière.

Des éléments de réponses ont été apportés par la juge Analisa Torres, qui a rejeté en partie la demande de la SEC, ce qui signifie qu’en résumé, le XRP n’est pas une security dans le cas de trading sur le marché secondaire.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’une security ?

Depuis l’annonce, le cours de l’actif a bondi et s’échange en hausse de 66 % sur 24 heures lors de l’écriture de ces lignes. Alors qu’il se valorisait autour de 0,47 dollar jeudi après-midi, le prix du XRP atteint désormais 0,79 dollar et est même allé jusqu’à dépasser brièvement les 0,93 dollar :

Cours du XRP

En parallèle de cette décision de justice, plusieurs exchange centralisés ont à nouveau listé le XRP sur leur plateforme, ne craignant plus d’être accusés de commercialiser des valeurs mobilières. C’est ainsi le cas de Kraken, Bitstamp, Binance.US et de Coinbase par exemple :

W.

W for @ripple.

W for the industry.

W for the builders.

W for a clear rulebook.

W for updating the system.

Oh, and XRP is now open for trading.

— Coinbase 🛡️ (@coinbase) July 13, 2023