Alors que l'année 2021 aura été aussi compliquée pour les cryptomonnaies que pour les tokens non fongibles (NFT), cette corrélation s'est effacée depuis la remontée du Bitcoin (BTC). Effectivement, alors que ce dernier navigue désormais au-dessus des 30 000 dollars - et qu'il affiche un gain de 87 % depuis ce début d'année -, les NFT n'ont pas profité de l'élan du marché crypto. Au contraire.

Et cela n'aura même pas épargné les collections phares de l'écosystème des tokens non fongibles, généralement appelées « blue chip » à cet égard. La collection du Bored Ape Yacht Club (BAYC), sans doute la plus emblématique de par les prix parfois faramineux que certaines de ses pièces les plus rares ont pu atteindre, a vu son floor price passer sous le seuil symbolique des 30 Ethers (ETH) ce dimanche, soit environ 58 700 dollars.

Évolution du floor price de la collection de NFT Bored Ape Yacht Club sur 6 mois

Le floor price, ou prix plancher, est la métrique la plus couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une collection. Il est calculé à partir de la moyenne du prix minimum souhaité par les vendeurs d'une même collection afin d'évaluer la tendance de cette dernière.

À titre de comparaison, au pic de leur succès atteint au mois d'avril 2022, les NFT du Bored Ape Yacht Club s'échangeaient à un floor price de 152 ETH, soit environ à 429 000 dollars. Autrement dit, cela constitue une baisse d'environ 88 % lorsque l'on considère le prix atteint par la collection ce dimanche.

Bien que les NFT connaissent un élan à la baisse de façon générale, les BAYC ont vu leur cours baisser en partie suite à une vente massive du collectionneur Machi Big Brother, qui a écoulé une cinquantaine de ses NFT en l'espace de quelques jours. En passant par la plateforme Blur, l'intéressé aurait notamment vendu 19 BAYC pour 1,2 million de dollars en une seule et même transaction.

Certains observateurs ont par ailleurs noté que le BAYC du rappeur Eminem (#9055), qu'il avait acquis pour 1,3 million de dollars au mois de janvier 2022, ne vaut désormais plus que 60 000 dollars.

Azuki, l'une des collections phares de l'écosystème NFT, n'est pas en reste ; un groupe rassemblant quelques-uns de ses détenteurs s'est récemment réuni pour exiger un remboursement de 40 millions de dollars suite au drop controversé de la dernière collection « Elementals » d'Azuki.

En moyenne sur les 30 derniers jours, la collection Azuki a vu son prix moyen chuter de plus de 43 %. Cette baisse est encore plus édifiante sur les 7 derniers jours, où la collection a perdu 59 % de sa valeur, frôlant ainsi le seuil symbolique des 10 000 dollars.

We just had a "Black Weekend" for NFTs.

Floor prices for BAYC, MAYC, Azuki, Memeland Captainz and other PFPs fell 30 – 60%, accelerating over the weekend.

What caused all of the panic selling?

It all started with the Azuki Elementals mint.

The Azuki community spent $38M to… pic.twitter.com/AQp1tslNFJ

— Teng Yan ⛩ (@0xPrismatic) July 3, 2023