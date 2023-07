NFT : La DAO d'Azuki réclame 40 millions de dollars à son fondateur

Quelques jours après la vente controversée de la nouvelle collection de NFTs de Azuki, une DAO a émergé en urgence au sein de la communauté. L'unique proposition de vote visant à « engager un avocat et aider la communauté à récupérer les 20 000 ETH » a reçu 88 % de soutien positif.

Azuki rate le lancement de sa collection

Les membres de « Azuki DAO », une communauté fraîchement créée pour l’occasion, ont proposé un vote de gouvernance afin de décider d’éventuelles poursuites judiciaires envers le fondateur de la collection de NFT Azuki. En cause, le lancement jugé catastrophique de leur tant attendue dernière collection, Elementals.

En bref, il s’agissait de 10 000 « Elemental Beans » qu’il fût possible de consommer pour révéler un Azuki Elementals pouvant contrôler l’air, le feu, la terre ou l’eau. En moins d’un quart d’heure, la collection était totalement vendue, ne laissant même pas le temps à la vente publique de démarrer. Et ce, malgré un prix conséquent de 2 ETH l’unité. C’est ainsi que le projet a pu lever 20 000 ETH (soit quasiment 37,5 millions de dollars) en l’espace de quelques minutes.

Sur le papier, la communauté semblait conquise. Dans les faits, ce fut beaucoup plus compliqué. Alors que le processus de mint a été vivement remis en cause dans un premier temps, c'est surtout le design de la collection qui a fait grincer des dents : les Elementals sont très ressemblants aux Azuki de base.

Comparaison des designs de la collection Azuki (en haut) et Elementals (en bas)

Un raté qui aura coûté cher à l'équipe d'Azuki. Le gain de quasiment 40 millions de dollars aura vite été éclipsé par la perte de 140 millions de dollars de capitalisation pour leur collection principale. Le floor price (ou prix plancher) d'Azuki est passé de 14,44 ETH la veille du mint à 7,1 ETH, une semaine plus tard, ce qui représente une chute de plus de 50 %.

👉 Pour aller plus loin - Nouveau drop de NFT Azuki : 38 millions de dollars générés en 15 minutes, mais le floor price s'effondre

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Quelle est l'ambition de la DAO d'Azuki ?

Le titre de la proposition de gouvernance émise par la DAO d'Azuki est sans appel : « Engager un avocat et aider la communauté à récupérer les 20 000 ETH de Zagabond ». En quelques mots, il est expliqué que la communauté a toujours aidé le projet à se développer et malgré cela, le retour n'a été « qu'une photo de profil similaire à celle des détenteurs originaux d'Azuki, et rien de plus », ajoutant même que l'équipe les « arnaque de manière flagrante avec des promesses d'empathie ».

Si elle est adoptée, la récente proposition d'Azuki DAO demanderait à un avocat de porter plainte contre le fondateur d'Azuki. Connu uniquement sous le pseudonyme de Zagabod, celui-ci serait également accusé d'avoir « arnaqué via plusieurs projets », sans que plus de détails n'aient été fournis à ce sujet.

La proposition viserait également à obtenir un remboursement de la vente. La communauté Azuki DAO l'utiliserait alors pour promouvoir la croissance de l'ensemble de la communauté Azuki et fournir des récompenses et des incitations aux artistes, aux créateurs de contenu et à tous ceux qui contribuent directement à ce projet.

Notez toutefois que la DAO d'Azuki n'est absolument pas une organisation officielle. Le groupe a été formé dans le week-end, en réponse au lancement raté de la collection. Le token BEAN, utilisé pour le vote de gouvernance, a été envoyé par le biais d'un airdrop à tous les détenteurs d'un NFT de la collection Azuki.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le vote s'est clôturé avec 88 % de soutien positif. Il sera intéressant de suivre l'issue de cette affaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une première pour une communauté de détenteur de NFTs de poursuivre en justice son fondateur par le biais d'une DAO.

👉 Dans l'actu NFT - La place de marché NFT Magic Eden s'ouvre aux BRC-20 de Bitcoin

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Vote Azuki DAO

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.