Nouveau drop de NFT Azuki : 38 millions de dollars générés en 15 minutes, mais le floor price s'effondre

Churi Labs, la société derrière la collection de tokens non fongibles (NFT) à succès Azuki, a généré quasiment 40 millions de dollars en 15 minutes grâce au mint de sa collection « Elementals ». Toutefois, celui-ci s'est déroulé avec plusieurs accrocs, ce qui a provoqué la colère de la communauté qui a dump massivement les NFT des 2 collections.

Revenus record pour la collection de NFT Azuki

Azuki, l'une des principales collections de tokens non fongibles (NFT) de l'écosystème, a lancé mardi un nouveau drop de NFT pour sa communauté. Moyennant 2 Ethers (ETH), soit 3 700 dollars au cours actuel, les détenteurs de NFT Azuki ou de la collection parallèle Beanz ont eu l'occasion de mint un « Azuki Elemental ».

Ces nouveaux avatars reprennent les traits des Azuki originaux, avec toutefois quelques détails en plus symbolisant 4 éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu et la foudre. Le succès du mint a été au rendez-vous - du moins, pour l'équipe en charge du projet -, puisque le mint a permis de générer 38 millions de dollars en 15 minutes, et ce exclusivement à travers une vente privée.

Le cap des 30 millions de dollars pour un mint avait été atteint la dernière fois lorsque Yuga Labs, derrière la célèbre collection du Bored Ape Yacht Club (BAYC), avait généré 319 millions de dollars lors de la vente de ses parcelles Otherdeed pour Otherside.

Cependant, au-delà du succès pécuniaire pour Churi Labs (la société derrière Azuki), la communauté s'est montrée très mécontente vis-à-vis du mint.

La communauté Azuki monte au créneau

De nombreux membres de la communauté Azuki ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis des Azuki Elementals, notamment en raison de ressemblances extrêmes entre la collection originale et celle-ci.

Azuki vs Azuki Elementals Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/o1GxItf80y — Sibel (@sibeleth) June 27, 2023

D'autres ont également souligné le temps très court disponible pour mint, Churi Labs n'ayant décidé de laisser qu'une fenêtre de 10 minutes pour celui-ci. De surcroît, ce court laps de temps a été accompagné de nombreux bugs ; un détenteur d'une vingtaine de NFT Azuki s'est notamment plaint de ne pas avoir pu mint un seul Elemental. L'équipe du projet a d'ailleurs fini par reconnaitre ses erreurs :

« Cette fois-ci, nous avons raté le coche. Nous vous entendons - le processus de mint a été mouvementé, les PFP sont similaires et, pire encore, dilutifs par rapport à Azuki. [...] La vision d'Azuki est de construire une marque décentralisée. Pour ce faire, il faut une bonne communication et une bonne exécution, 2 éléments qui ont fait défaut lors de la vente des Elementals. Nous savons que nous avons perdu une partie de la confiance aujourd'hui, mais rien ne nous motive plus à rectifier le tir. »

Suite à ces nombreux déboires, le floor price de la collection Azuki s'est effondré, perdant 50 % en l'espace de quelques jours à peine. Le floor price des Azuki Elementals, lui, est passé de 4 à seulement 1,45 ETH.

Évolution du floor price de la collection Azuki sur un mois

Par ailleurs, certains NFT de la nouvelle collection sont littéralement identiques, ce qui, à priori, serait dû à un bug de métadonnées. Ce dernier devrait être réparé, selon une déclaration de l'équipe derrière Azuki.

Dans un tweet de ce midi, Azuki explique entre autres que le but du mint a été d'apporter de nouveaux utilisateurs dans son univers. Toutefois, comme l'a relevé Nansen, seulement 4 200 personnes se partageraient les quelque 40 000 NFT.

Source : NFT Price Floor

