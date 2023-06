La place de marché NFT Magic Eden s'ouvre aux BRC-20 de Bitcoin

Le sujet des Ordinals et des BRC-20 divise encore la communauté crypto, mais Magic Eden a semble-t-il choisi son camp. La marketplace annonce l’arrivée de ces tokens sur sa plateforme.

BRC-20 is now officially LIVE on Magic Eden's platform!🪄🟧🟧🟧💥

Magic Eden is your go to destination for all of your Ordinals ecosystem needs!👇 pic.twitter.com/EbCD3QcFCK

— Magic Eden on Bitcoin 🟧 (@MEonBTC) June 28, 2023