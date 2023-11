Magic Eden lance un portefeuille de NFT multichaînes pour Bitcoin, Ethereum, Solana et Polygon

Si les tokens non fongibles (NFT) sont encore majoritairement associés à Ethereum (ETH), d’autres concurrents sont arrivés, comme Solana (SOL) et Polygon (MATIC). Sans compter les Ordinals de Bitcoin (BTC), qui ont pris tout le monde par surprise cette année. Selon le PDG de Magic Eden, Jack Lu, qui a été interrogé par Decrypt, un portefeuille multichaînes permet donc avant avant tout de simplifier les choses pour les utilisateurs :

D’où ce nouveau produit proposé par Magic Eden. Le portefeuille est disponible en tant qu’extension de navigateur pour Google Chrome. À l’avenir, il sera également lancé sur Safari, et une application mobile est également dans les cartons. Cette dernière prendra un peu plus de temps pour être développée, mais pourrait être proposée au public dès 2024.

Introducing Magic Eden Wallet, a wallet made for Magic Eden users and cross-chain collectors.

Beta version is now live and only available to a small group of early testers!

Want to give it a try? You can get on the waiting list by downloading the extension and entering your… pic.twitter.com/5DsS5qhdlQ

— Magic Eden 🪄 (@MagicEden) November 27, 2023