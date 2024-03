Bitcoin dépasse Ethereum en termes de volume échangé sur les tokens non fongibles (NFT)

Bitcoin a surpassé Ethereum dans la course aux tokens non fongibles (NFT), une évolution qui témoigne de l'évolution du marché, et plus particulièrement de l'intérêt pour certains ordinals. Ce changement est notamment attribué au succès des NodeMonkes, une collection de tokens non fongibles (NFT) représentant des singes pixelisés lancés sur Bitcoin en décembre dernier.

