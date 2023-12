Inspect : faites de X un réseau social Web3 pour améliorer votre expérience des cryptomonnaies

Découvrez Inspect, une plateforme qui repense entièrement l'expérience des amateurs de cryptomonnaies et de tokens non fongibles (NFT) sur le réseau social X. Avec une panoplie d'outils développés pour l'écosystème blockchain, Inspect fait de X un réseau social Web3 où il est possible d'obtenir des informations pertinentes en un seul clic. Explorez les multiples facettes d'Inspect, de ses fonctionnalités déjà disponibles à sa roadmap prévue pour 2024.

Inspect, un écosystème de trading avancé pour X

Depuis sa création, le monde des cryptomonnaies est en perpétuelle évolution. Il est marqué par une forte volatilité du prix de ses actifs et une complexité technologique grandissante. Dû à sa rapide expansion, il est de plus en plus difficile de différencier les informations importantes des informations inutiles qu'on appelle aussi le « bruit ».

Ce bruit peut facilement submerger les investisseurs qui viennent à se perdre dans un océan d'informations pouvant les emmener dans la mauvaise direction.

Le marché des cryptomonnaies est fréquemment exposé à des manipulations et à des stratégies de « pump and dump », ce qui rend la recherche de projets sérieux et prometteurs particulièrement compliquée pour les investisseurs.

Bien que la blockchain ait les capacités de révolutionner de nombreuses industries, les entreprises et communautés de l'écosystème des cryptomonnaies sont souvent guidées par des rêves trop ambitieux, ils peuvent être trompés par des projets peu sûrs ou malveillants.

Ainsi, il est crucial pour les investisseurs de systématiquement vérifier les sources des informations qu'ils consultent. Il est également important de savoir identifier les arguments fallacieux et les discours trompeurs que certains acteurs du marché des cryptomonnaies peuvent propager.

Pour naviguer avec plus de facilité dans ces eaux agitées, les investisseurs doivent faire preuve de vigilance et s'appuyer sur les outils les plus fiables et transparents. C'est dans ce contexte qu'est né Inspect, une panoplie d'outils destinée à faire de X une plateforme véritablement Web3.

Utilisée par plus de 50 000 utilisateurs mensuels, et en partenariat avec des acteurs clés de l'écosystème tels que Moonpay, Magic Eden, Avalanche, Polygon, Near, et d'autres, Inspect ambitionne de devenir la boussole des investisseurs en cryptomonnaies.

Cette suite d'outils vise à les aider à se frayer un chemin à travers l'océan d'informations, en offrant une approche innovante et éclairée du trading de cryptomonnaies.

Les nombreux outils qu'offre Inspect

Inspect est une plateforme et une extension de navigateur fonctionnant comme une seconde couche du réseau social X. Inspect a été conçu pour servir de filtre et de barrières aux mauvaises informations sur X, réseau social très utilisé pas les adeptes du Web3. En quelque sorte, Inspect fait de X un réseau social du Web3 permettant aux utilisateurs de se concentrer sur des analyses de marché approfondies et des insights sur les tendances actuelles.

L'extension de navigateur permet une navigation fluide et enrichie sur le réseau X, offrant un accès direct et en temps réel à des informations sur les crypto-actifs et les tokens non fongibles (NFT). La particularité de cette extension réside dans son intégration subtile avec les contenus publiés sur X.

Par exemple, l'extension de navigateur ajoute un bouton « @ » en haut à droite d'un poste mentionnant un NFT, offrant un accès direct à des informations détaillées sur la collection du NFT concerné. De plus, un bouton arborant le logo de la blockchain associée au NFT apparaît en bas à droite de l'image.

Ce dernier donne accès à des informations complètes sur le NFT, incluant ses caractéristiques, les détails de sa vente, les autres membres de la communauté qui possède un NFT de la collection, ainsi que des informations relatives à la collection entière.

Cette fonctionnalité est compatible avec plus de 16 millions de NFT sur différents réseaux comme Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (POL), et Avalanche (AVAX).

Un bouton supplémentaire, intitulé « Community » est visible sur les profils X des collections. Cette fonctionnalité facilite la connexion entre la communauté et les collections de NFT, tout en offrant un accès à diverses informations pertinentes. Parmi celles-ci figurent les détails des collections créées, le prix minimum d'un NFT, le nombre d'exemplaires en circulation, la quantité de détenteurs, ainsi que le volume total associé à la collection.

Le même bouton « Community », qui est aussi présent sur les profils X des cryptomonnaies, offre un accès à un éventail d'informations clés. Cette fonctionnalité centralise des détails sur la cryptomonnaie concernée, notamment son cours actuel, les récentes fluctuations de son prix et les volumes d'échanges. En complément, une section dédiée regroupe les dernières actualités relatives à cette cryptomonnaie, facilitant ainsi le suivi et l'analyse des tendances du marché.

La plateforme Web d'Inspect offre une approche innovante et détaillée pour analyser le marché en temps réel. En se connectant au dashboard de l'application Web, les utilisateurs peuvent obtenir une vue complète du marché, bénéficiant d'une compréhension plus profonde des tendances et des dynamiques en jeu.

Ce qui fait de la plateforme un outil complémentaire, ce sont ses données statistiques qui ne sont pas couramment disponibles sur d'autres plateformes grâce aux données récoltées sur la blockchain et sur X.

Inspect évalue les influenceurs les plus suivis en termes de nombre de followers avec le « Influence Rank », un classement qui mesure la popularité d'un influenceur avec la popularité de ses abonnés. Parallèlement, l'impact de leurs publications est mesuré par le « Global Reach », un autre classement qui estime la proportion de la communauté NFT touchée par leurs postes.

Pour les projets NFT, Inspect propose une analyse similaire. Les comptes des projets sont classifiés par la blockchain, prix plancher, nombre de comptes utilisant un NFT de la collection en tant que photo de profil, et le « Community Reach », qui mesure l'impact des publications du projet sur la communauté des investisseurs NFT.

La plateforme Web d'Inspect propose également un calendrier détaillé des prochains « mints » (créations de NFT), incluant des informations telles que le prix minimum de lancement, l'offre totale envisagée, le nombre de giveaways organisés, ainsi que la part de la communauté atteinte par les publications de la collection.

Cette fonctionnalité est complétée par une section qui met en avant les profils des 1 000 utilisateurs les plus influents de la plateforme ayant récemment parlé de ces mints sur X. Cela offre un aperçu de l'intérêt et de l'enthousiasme que ces événements génèrent au sein de la communauté, des éléments déterminent à connaître avant de prendre part au mint d'une nouvelle collection

Pour améliorer encore l'expérience utilisateur, INSPECT envisage de lancer une application mobile avant le 3e trimestre 2024. Celle-ci facilitera l'accès aux informations et l'interaction avec la plateforme, rendant l'analyse du marché des NFT encore plus accessible et intuitive.

Pour commencer à utiliser les outils d'Inspect, le processus est conçu pour être simple et convivial, afin que même les traders les moins expérimentés puissent les intégrer facilement dans leur routine quotidienne. La première étape consiste à installer l'extension Inspect dans votre navigateur.

Une fois l'extension installée, l'accès au dashboard d'Inspect se fait via le site Web de la plateforme. Sur ce site, vous pouvez également créer votre compte personnel, ce qui vous permettra de personnaliser et d'optimiser votre expérience.

Qu'attendre d'Inspect en 2024 ?

Inspect envisage d'aller au-delà de ses outils actuels, avec une feuille de route décomposée en plusieurs étapes :

Q4 2023 : Introduction du « Listing Protocol », destiné à simplifier le listing de tokens et de NFT sur la plateforme, ainsi que « Inspect Ads », une plateforme dédiée à la publicité ciblée ;

Introduction du « Listing Protocol », destiné à simplifier le listing de tokens et de NFT sur la plateforme, ainsi que « Inspect Ads », une plateforme dédiée à la publicité ciblée ; Q1 2024 : Lancement de « Inspect Pro », offrant des fonctionnalités premium pour une expérience approfondie ;

Lancement de « Inspect Pro », offrant des fonctionnalités premium pour une expérience approfondie ; Q2 2024 : Mise en place d'« Inspect Groups » pour encourager l'engagement et la collaboration au sein de la communauté, et de « Inspect Transact », un service facilitant l'achat de crypto-actifs sans quitter X;

Mise en place d'« Inspect Groups » pour encourager l'engagement et la collaboration au sein de la communauté, et de « Inspect Transact », un service facilitant l'achat de crypto-actifs sans quitter X; Q3 2024 : Lancement de l'application mobile d'Inspect, élargissant ainsi l'accès et la praticité de ses services.

