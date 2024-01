Hack du compte X de la SEC : 2 sénateurs demandent officiellement une enquête

La veille de l’approbation des ETF Bitcoin spot, la Securities and Exchange Commission (SEC) a été la risée de l’écosystème des cryptomonnaies tandis qu’elle a subi un hack de son compte X annonçant prématurément ladite approbation.

L’agence avait ainsi officiellement confirmé l’incident, qui aurait en fait été causé par une attaque de type SIM swap du fait d’une authentification à 2 facteurs (2FA) mal configurée :

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024