Fake news de la SEC : la double authentification (2FA) n’était pas activée sur le compte X de l’agence

Hier soir, le sujet des ETF Bitcoin spot a fait grand bruit d’une manière plutôt inattendue. Et pour cause, peu de temps après leur supposée approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC), cette dernière a révélé que son compte X avait été hacké, relayant alors une fausse information.

Comme nous l’avons grandement détaillé dans la foulée, cette situation est pour le moins ironique, tant la SEC et son actuel président Gary Gensler sont prompts à donner des leçons en matière de cybersécurité ou de manipulation de marché vis-à-vis des cryptomonnaies.

👉 Apprenez les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack

Cette nuit, le compte Security de X, en charge d'informer sur les bonnes pratiques en matière de sécurité sur le réseau social, a partagé les résultats de son enquête, affirmant que la SEC n’avait pas activé sa double authentification (2FA) sur son compte.

De ce fait, c’est ce qui semble être une attaque par « SIM swap », qui a permis d’accéder au compte et relayer la fausse information :

En soi, une telle erreur pourrait arriver à n’importe qui, mais concernant une agence gouvernementale avec une telle influence, cela relève purement et simplement de la faute.

À ce propos, la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lymmis, a demandé des clarifications sur cette affaire :

De son côté, Bill Hagerty, sénateur du Tennessee, estime qu’au même titre qu’une entreprise pour qui un tel incident arriverait devrait rendre des comptes à la SEC, cette dernière devra rendre des comptes au Congrès, qualifiant cela d’inacceptable :

Just like the SEC would demand accountability from a public company if they made such a colossal market-moving mistake, Congress needs answers on what just happened. This is unacceptable. https://t.co/tWtLqHtqpu

— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) January 9, 2024