Fausse approbation des ETF Bitcoin spot : le compte de la SEC victime d'un hack

Le marché y a cru l'espace d'un instant : le compte X officiel de la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié un communiqué affirmant que les ETF Bitcoin spot avaient reçu le feu vert pour être lancés. Le cours du Bitcoin s'en est vu directement affecté, dépassant les 48 000 dollars dans la foulée avant de retomber à moins de 45 000 dollars en quelques instants.

Évolution du cours du Bitcoin sur la journée

Ainsi, la dominance du Bitcoin a chuté brutalement, passant de plus de 55 % (cela n'était pas arrivé depuis le début du mois de décembre dernier) à 54 %. Le cours de l'Ether, au contraire, en aura profité pour grimper alors que tous les regards sont tournés vers le BTC. L'ETH est en hausse de 3,8 % sur une heure, et s'échange actuellement autour des 2 330 dollars.

Et pourtant, il s'agissait là d'une erreur de communication… ou d'une faille de sécurité. Effectivement, quelques minutes plus tard, le président de la SEC Gary Gensler est intervenu sur X pour prévenir que le compte de l'organisme de régulation américain avait été victime d'un hack :

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

« Le compte Twitter de la SEC a été compromis et un tweet non autorisé a été publié. La SEC n’a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse au comptant Bitcoin. »

Une attaque, vraiment ? Selon Eric Balchunas, spécialiste des ETF chez Bloomberg, il s'agirait plutôt là d'un tweet simplement programmé trop tôt. Effectivement, il affirme que l'heure de publication du tweet aurait été parfaite demain à la même heure, et correspondrait davantage au calendrier. Il a même précisé qu'il « avait entendu » que l'annonce aurait dû être faite demain à 16h (heure de Washington) :

Toutefois, certains observateurs ont noté que le compte X de la SEC avait attribué des likes à des tweets qui, d'ordinaire, n'en auraient sans doute pas reçu de la part du régulateur des États-Unis. Une trace qui laisserait, au contraire, plutôt penser à un véritable hack.

Capture d'écran avec les derniers tweets likés par le compte officiel de la SEC des États-Unis

Dans un cas comme dans l'autre, nous ne pouvons que souligner l'amateurisme de la SEC, qu'il s'agisse d'une usurpation d'identité ou d'un tweet mal programmé. Et ce, d'autant plus que Gary Gensler ne loupe jamais une occasion de crier aux manipulations de marché dans la sphère des cryptomonnaies.

Ce même Gary Gensler qui avait d'ailleurs tweeté au mois d'octobre dernier afin de donner des conseils pour bien sécuriser ses comptes en ligne :

This is a reminder to secure your financial accounts as well as protect against identity theft and fraud.

Remember to:

🔒Use strong passphrases or passwords

🔒Set up multifactor authentication

🔒Keep account alerts turned on#CybersecurityAwarenessMonthhttps://t.co/qitGkujLxD

— Gary Gensler (@GaryGensler) October 24, 2023