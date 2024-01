Les ETF Bitcoin spot atteignent 4,6 milliards de dollars de volume sur la première journée, un record

Le lancement des ETF Bitcoin spot a généré un volume record de 4,6 milliards de dollars en moins de 24 heures. Le 11 janvier 2024 restera dans les annales comme le jour où les ETF Bitcoin spot ont officiellement été introduits sur le marché étatsunien, établissant un record qui souligne la montée en puissance du BTC chez les institutionnels.

Bitcoin bat de nouveaux records

Hier, jeudi 11 janvier 2024, marquait le début des négociations des ETF Bitcoin spot aux États-Unis. En moins de 24 heures, ces derniers ont enregistré un volume de 4,6 milliards de dollars, établissant un record pour le lancement d'ETF.

La Securities and Exchange Commission (SEC) avait approuvé 11 ETF Bitcoin spot mercredi 10 janvier, dont ceux de BlackRock et Grayscale. Cet événement symbolisait l'entrée de Bitcoin dans la cour des grands et pourrait ouvrir la voie à une de prise de valeur importante de ce dernier, en facilitant l'accès des institutions financières étatsuniennes à son égard.

Le volume d'échange représente la quantité totale d'un actif échangée sur un marché pendant une période donnée. Il sert d'indicateur de l'intérêt des investisseurs pour cet actif, et un volume élevé est souvent interprété comme un signe de fort intérêt du marché.

En raison de leur récente introduction, il est probable que le volume des ETF Bitcoin spot soit majoritairement constitué d'achats. Des analyses plus approfondies sur la nature exacte des échanges (inflows/outflows) devraient être disponibles prochainement.

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a, à lui seul, enregistré un volume de 2,3 milliards de dollars. Cette performance s'explique en partie par le fait que le GBTC, anciennement un trust corrélé au cours du Bitcoin, a pendant longtemps évolué avec une décote.

Ainsi, son volume élevé s'explique probablement par les nouveaux investisseurs, mais aussi par d'anciens clients vendant leurs parts de GBTC pour réaliser des bénéfices. Il est également possible que ces investisseurs se tournent vers la concurrence, qui propose des frais plus avantageux. Effectivement, l’ETF de Grayscale est actuellement celui proposant les frais les plus importants, à hauteur de 1,5 %.

Les ETF Bitcoin spot fraîchement lancés, qui ne résultent d’aucune transformation comme cela est le cas pour Grayscale, ne sont toutefois pas en reste. Par exemple, le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a atteint un volume d'échange de 1 milliard de dollars sur la journée, et s'inscrit comme le 5e meilleur lancement d'ETF de l'histoire.

L’arrivée des ETF Bitcoin spot ne fait pas l’unanimité chez les géants de la finance

Bien que les ETF Bitcoin spot se soient établis parmi les plus grandes bourses des États-Unis, notamment sur le New York Stock Exchange (NYSE) ou le Nasdaq, certains géants financiers ne souhaitent pas prendre part au mouvement.

En effet, Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs au monde derrière BlackRock, a décidé de ne pas proposer le trading de ces ETF à sa clientèle. Effectivement, Vanguard juge le Bitcoin trop volatile pour un portefeuille d'investissement long terme.

Ironiquement, Vanguard détient 8 % de MicroStrategy, l'entreprise qui détient le plus de Bitcoins au monde, dont l'action est encore plus volatile que celui de Bitcoin.

Enfin, le cours du Bitcoin a, lui aussi, peu été impacté :

Cours du Bitcoin depuis l'approbation des ETF Bitcoin spot

Alors que la majorité des investisseurs imaginaient que le cours du Bitcoin se valoriserait fortement en cas d'approbation des ETF, il n'a finalement que peu évolué. Après avoir atteint 49 000 dollars suite à l’annonce de l’approbation des ETF, soit son prix le plus haut atteint depuis le mois de décembre 2021, le BTC est finalement revenu au prix précédant l'annonce.

Source : TradingView, Bloomberg

