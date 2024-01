Vanguard dit non aux ETF Bitcoin : Pourquoi ?

Vanguard, le deuxième plus gros gestionnaire d’actifs au monde derrière BlackRock, a choisi de ne pas suivre le même chemin que nombre de ses concurrents au sujet des ETF Bitcoin spot. Ainsi, l’entreprise ne permet pas le trading de ces nouveaux véhicules financiers à ses clients.

En effet, plusieurs investisseurs ont commencé à se plaindre dans ce sens hier sur X, et l’un d’entre eux qui aurait pris contact avec le gestionnaire d’actifs explique qu’il serait uniquement possible de vendre du GBTC de Grayscale acheté par le passé.

Selon les propos rapportés, ce choix est motivé par le fait que les ETF Bitcoin ne correspondraient pas à la philosophie d’investissement de Vanguard :

Wow. It is worse than I thought. I called and the answer I received was "Currently we aren't allowing those to be purchased as it doesn't fit with Vanguard's investment philosophy."

Me: "Ok but you let me buy GBTC in the past."

Him: "Yes I believe you can only sell that now."

— Tony Spencer (@notsleepy) January 11, 2024