Minage de Bitcoin (BTC) : le deuxième plus important fonds au monde investit massivement

Via un document récemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), nous apprenons que le géant Vanguard porte désormais son investissement dans le minage de Bitcoin (BTC) à plus d'un demi-milliard de dollars. Cette décision stratégique témoigne de l'intérêt croissant que portent les institutionnels pour le Bitcoin (BTC), amplifié depuis la demande d'ETF par BlackRock.