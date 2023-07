Les banques centrales n’ont jamais accumulé autant d’or – Pourquoi ?

Les banques centrales mondiales ont encore accéléré leur rythme d’acquisition de réserves en or. Comment expliquer cette ruée vers le métal jaune et qu’indique-t-elle ?

Les banques centrales accumulent de l’or à un rythme frénétique

En 2022, les banques centrales avaient déjà battu leur record d’accumulation d’or, et il sera semble-t-il battu en 2023. Selon des données partagées par le World Gold Council, huit banques centrales ont ajouté 50 tonnes d’or à leurs réserves en juin dernier.

C’est la Pologne qui s’est montrée la plus friande d’or, puisque le pays a ajouté 19 tonnes d’or à ses réserves. Derrière elle, la Chine a poursuivi ses achats massifs pour le septième mois consécutif. Elle a mis la main sur 16 tonnes du métal jaune. Parmi les autres acheteurs, on peut citer Singapour (4 tonnes), la Russie (3 tonnes), l’Inde (2 tonnes) ainsi que le Kirghizistan (2 tonnes). La Turquie, en grande difficulté économiquement, a choisi de vendre une partie de ses réserves en or. C’est aussi le cas de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan.

La ruée vers l’or devrait par aileurs continuer. Selon une étude du World Gold Council, près d’un quart des banques centrales compte continuer à acheter de l’or sur les douze prochains mois. Comment expliquer cette accumulation ?

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter de l’or grâce à la blockchain en 2023 ?

Les raisons de cette nouvelle ruée vers l’or

L’or est l’actif de réserve par excellence, celui vers lequel les banques centrales du monde se tournent dans des contextes d’instabilité économique. Cette ruée vers le métal jaune est donc indicatrice de l’environnement économique macro, particulièrement incertain depuis la crise du Covid-19. Il faut y voir aussi une conséquence directe de la guerre en Ukraine, et de la « dédollarisation » progressive du monde.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché des sanctions importantes de la part de la communauté internationale. Avec une mise en lumière particulièrement nette : le système actuel, qui repose sur le dollar et les banques privées, laisse les banques centrales vulnérables à des sanctions. Depuis, les appels à la « dédollarisation » se sont multipliés, et le recours à l’USD tend à diminuer. Une tendance que pointe également le rapport du World Gold Council :

« Les opinions des banques centrales en ce qui concerne le futur du dollar des États-Unis sont plus pessimistes que lors des sondages précédents. »

La moitié d’entre elles estime en effet que le pourcentage des réserves en USD atteindra 40 à 50 % d’ici à 5 ans.

👉 A lire également – « Le Bitcoin est l’or numérique » d’après le PDG de BlackRock

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Or et cryptos : l’avenir de la finance ?

Cet intérêt se retrouve par ailleurs en conjonction avec le secteur des cryptomonnaies, qui devient semble-t-il un des piliers de la dédollarisation. En janvier dernier, la Russie et l’Iran – tous deux fortement sanctionnés économiquement – confirmaient leur volonté de créer un stablecoin adossé à l’or. Même scénario du côté du Zimbabwe, où l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) adossée à l’or avait été confirmée en avril. Preuve de cet intérêt grandissant, la capitalisation des stablecoins adossés à l’or a explosé ces derniers temps. Elle a ainsi dépassé le milliard de dollars à l’automne.

Comme dans toutes les périodes historiques d’incertitude économique, l’or tire donc son épingle du jeu. Mais cette fois, il semblerait que l’évolution des technologies financières lui permette d’être associé à des actifs novateurs. Et les prévisions des banques centrales montrent qu’il s’agit d’une tendance de fond.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Gold.org

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.