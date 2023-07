L'or et le Bitcoin : de solides alliés face à l'incertitude économique ?

Au cours des derniers mois, l'économie des États-Unis a été source d'une inquiétude croissante, notamment en raison du risque de faillites bancaires, de défauts sur la dette et de la dédollarisation qui pourrait affecter le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Dans ce contexte, des actifs tels que l'or et le Bitcoin peuvent-ils endosser le rôle de valeurs refuges et offrir une protection efficace ?

Cet article est écrit en partenariat avec GOLD AVENUE (en savoir plus)

Des années de politique monétaire accommodante

Afin de contrôler l’inflation, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a, depuis mars 2022, commencé une politique de resserrement monétaire se traduisant par une augmentation des taux d'intérêt et une réduction de son bilan.

Il est tentant de penser que le cours de l’once d’or prend de la valeur lors de politiques monétaires accommodantes et en perd lors des politiques monétaires restrictives. Mais le graphique ci-dessous montre que le prix de l'or (en jaune) n'est pas strictement lié aux fluctuations des taux d'intérêt (en bleu). En réalité, ce qui attire les investisseurs vers l'or, c'est plutôt l'incertitude des individus à l’égard des marchés.

Le prix de l’once d’or comparé aux taux d’intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed)

Par exemple, pendant la crise de Covid-19, l’incertitude de l’évolution économique a poussé les investisseurs à se protéger avec de l’or. Ainsi, le prix de l’once d’or est passé de 1500 $ en mars 2020 à 2075 $ en août, puis s'est stabilisé lorsque les premiers vaccins ont été annoncés, rassurant les investisseurs.

Aujourd’hui, le resserrement monétaire pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur l'économie. En effet, c'est la première fois que les taux d’intérêt augmentent aussi vite après une période aussi longue de taux bas. Cette incertitude liée aux récentes faillites bancaires a créé une demande plus forte pour le métal jaune, dont le prix a augmenté de plus de 11% entre mars et mai dernier.

Face aux faillites bancaires qui se sont succédé en 2023, la Fed a annoncé garantir les dépôts des clients des banques touchées, indiquant un changement vers une politique monétaire plus souple. Cela a également stimulé le cours du Bitcoin (BTC), qui a connu une augmentation de 60% depuis mars dernier.

Il y a quelques semaines, le gouvernement des États-Unis a dû relever le plafond de sa dette pour éviter la faillite. Mais que se passerait-il si ce plafond ne pouvait plus être augmenté ? Est-ce seulement possible ?

Luke Gromen, fondateur de la firme de recherche macro-économique Forest for the Trees, disait dans une interview chez Blockworks : « Évidemment, le gouvernement américain ne va pas faire faillite, » il ajoute « La Fed imprimera la différence ». Selon lui, les États-Unis sont déjà à la limite de leur capacité à rembourser leur dette : « Nous y étions en 2020. Nous y étions en 2021. », et « Nous y sommes encore ».

Difficile de prédire l’avenir, mais étant souvent considérées comme les valeurs les plus anti-fragiles des marchés, le Bitcoin et l’or sauront convoiter les investisseurs à cause des incertitudes évoquées précédemment.

Acheter de l'or en toute simplicité 50 € de réduction dès 500 € d'achat avec le code CRYPTOAST50

L'or et le Bitcoin ont-ils déjà gagné ?

Bien que le dollar américain se soit renforcé par rapport aux autres devises ces derniers mois, ce mouvement pourrait être remis en question par l’assouplissement de la politique monétaire. En effet, un pivot de la Fed rendrait le dollar moins attrayant au bénéfice des valeurs refuges que sont l’or et le Bitcoin.

Il y a quelques jours, le PDG du gestionnaire d’actifs BlackRock, Larry Fink, confirmait son intérêt pour le Bitcoin et disait lui-même : « Je pense que le rôle des cryptos est de numériser l’or de différentes manières ».

De plus, depuis quelques années et surtout depuis quelques mois, une tendance à la dédollarisation se dessine. En effet, de plus en plus d'états tels que le Brésil, la Chine, la Russie et l’Iran prennent parti.

Les BRICS et le Zimbabwe sont même sur le point de créer une monnaie adossée à l’or afin de délaisser le dollar américain dans leurs échanges internationaux.

Tout comme ces puissances émergentes, investir dans l'or et Bitcoin peut être une bonne protection contre les conséquences de la dédollarisation.

Parmi tous les moyens de s’exposer à l’or, la détention physique de l'or reste la méthode la plus sûre, que ce soit en la gardant soi-même ou en la confiant à un tiers tel que GOLD AVENUE. En exclusivité pour les lecteurs de Cryptoast, profitez d'une réduction de 50 € pour tout commande supérieure à 500 € sur GOLD AVENUE (offre unique limitée à 500 nouveaux clients disponible jusqu'au 31 décembre 2023).

👉 Consolider votre épargne en mêlant or et Bitcoin avec GOLD AVENUE

L'or et le Bitcoin à l'épreuve du temps

L'or, souvent critiqué comme désuet depuis la fin de la convertibilité du dollar américain en or en 1971, n'a cessé de prouver sa valeur. Malgré les multiples déclarations annonçant sa « mort » et le désignant comme « has-been », le prix de l'or a continué de grimper, démontrant sa résilience face à chaque crise économique et géopolitique qui a surgi depuis lors. En effet, l'or a toujours su montrer ses atouts, ce qui en fait une réserve de valeur solide à travers le temps.

D'autre part, grâce à sa divisibilité et à sa portabilité, le Bitcoin a un potentiel plus élevé pour devenir une monnaie à part entière, contrairement à l'or qui est souvent utilisé comme une référence pour d'autres devises.

Enfin, en tant que valeurs refuges, investir dans l'or et le Bitcoin pourrait offrir une excellente protection contre les incertitudes économiques et monétaires futures.

Acheter de l'or en toute simplicité 50 € de réduction dès 500 € d'achat avec le code CRYPTOAST50

Source : Blockworks / Source Graphique : Trading View

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.