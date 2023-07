L’Iran, la Russie et la Chine font front et appellent à la « dédollarisation »

Le roi dollar vacille ces derniers mois, et d’autres économies comptent en profiter. Les appels à une « dédollarisation » s’amplifient du côté des pays du BRICS et de l’Amérique latine. Zoom sur une tendance de fond, qui ne devrait faire que s’amplifier.

Des appels à la dédollarisation qui deviennent constants

Serait-ce le début de la fin du règne de l’USD ? Les dirigeants de plusieurs pays en développement économique multiplient les déclarations en ce sens, alors que les États-Unis semblent empêtrés dans leurs problématiques d’inflation. C’est bien sûr un enjeu politique autant qu’économique. Le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, a ainsi évoqué récemment une « domination » monétaire des États-Unis :

« La base du système de domination de l’Ouest a été la dominance du dollar. »

La remarque a été faite à l’occasion d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui réunit plusieurs pays d’Asie centrale. Elle a notamment permis d’intégrer l’Iran en tant que membre. Étaient entre autres présents les présidents russe et chinois : Vladimir Poutine et Xi Jinping. Ce dernier a appelé à se baser sur davantage de monnaies fiduciaires locales au sein de la région :

« Je considère qu’il est essentiel d’augmenter la part de règlements dans des devises nationales. »

La dédollarisation polarise le monde

Vladimir Poutine a affirmé que les échanges entre les pays présents sont de plus en plus basés sur des devises autres que le dollar :

« Plus de 80 pourcents des transactions commerciales entre la Russie et la République populaire de Chine sont effectuées en roubles et en yuan. La part de rouble dans les transactions d’exportation avec tous les pays de l’OCS a dépassé 40% en 2022. »

On rappellera que l’Iran, la Chine et la Russie sont tous les trois sanctionnés économiquement par la communauté internationale, et que leur accès au dollar a été pour certains limité par les États-Unis. Il s’agit donc d’une stratégie globale, et cruciale, pour ces pays.

Les appels à la dédollarisation s’étendent par ailleurs au-delà de l’Asie centrale. Les pays du BRICS (Brésil,Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont ainsi multiplié les déclarations en ce sens ces derniers mois. L’Amérique latine est également un terreau particulièrement fertile pour la dédollarisation. Le président du Brésil, Brésil Luiz Inacio Lula Da Silva (Lula), affirmait ainsi la semaine dernière son hostilité face au dollar :

« Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus, et ne répondent plus aux aspirations et aux intérêts de la société. Nous devons être très clairs avec cela. »

Cette semaine, le président de la Bolivie Luis Alberto Arce Catacora a également appelé les pays du marché commun du sud (Mercosur) à se « dédollariser » :

« Nous sommes en train de vivre un moment crucial de transition vers un monde multipolaire qui garantit l’équilibre des pouvoirs et respecte le principe de non-interférence. »

Deux visions s’opposent actuellement

L’Asie et l’Amérique latine semblent donc engagées dans un processus de dédollarisation, et comptent sur la fragilisation de l’USD pour rebattre les cartes. Du côté des États-Unis, on s’inquiète bien sûr de cette éventualité, et plusieurs commentateurs estiment qu’une remise en question du dollar comporte des risques pour l’équilibre économique global. Mais la dominance du dollar, qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, continue de diminuer.

Les alliances économiques sont donc en train de se renforcer entre les pays qui souhaitent se défaire de l’influence du dollar. Et cela s’accompagne d’un poids économique plus conséquent qu’avant. Le PIB des pays du BRICS a désormais dépassé celui des pays du G7. C’est donc une révolution d’ampleur qui est en cours.

Source : Organisation de Coopération de Shanghai, Business Standard

