« Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus » – Le président du Brésil mise sur la dédollarisation

L’Amérique latine serait-elle le berceau du mouvement de dédollarisation qui s’étend dans le monde ? C’est ce qu’espère le président du Brésil Luiz Inacio Lula Da Silva (Lula), qui s’écarte fermement des « institutions de Bretton Woods ». Le point sur ce que cela veut dire pour le pays, et la région en général.

Le président du Brésil écarte l’héritage de Bretton Woods

Pour rappel, les accords de Bretton Woods sont un des piliers sur lesquels repose notre économie globale moderne. Signés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils organisent le système économique mondial autour du dollar… Et donc, de facto, des États-Unis. C’est également à cette occasion qu’a été créé le Fonds monétaire international (FMI).

C’est donc cet héritage que Lula a fermement rejeté hier, en conclusion du sommet pour un « nouveau pacte financier », qui s’est tenu en fin de semaine dernière à Paris. Le président du Brésil a fait de Bretton Woods un symbole de l’instabilité financière actuelle :

« Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus, et ne répondent plus aux aspirations et aux intérêts de la société. Nous devons être très clairs avec cela. »

Lula a notamment pointé du doigt la Banque mondiale ainsi que le FMI, les accusant de contribuer au surendettement des pays du monde. Il a notamment pris l’exemple de l’Argentine, qui s’est vue accorder un prêt par le FMI, sans capacité réelle à rembourser la dette.

L’Amérique latine comme berceau de la dédollarisation ?

La fin annoncée de l’hégémonie du dollar cristallise les tensions ces derniers temps. Alors que les États-Unis et les institutions financières mondiales – dont le FMI – lancent l’alerte sur ce qu’ils considèrent comme un danger, d’autres pays y voient une opportunité. C’est le cas en particulier en Amérique latine, une région connue pour son instabilité économique et ses problématiques d’hyperinflation.

Pour Nicolás Maduro, le président du Venezuela, l’abandon du dollar est ainsi « inévitable ». Tout comme Lula, Maduro envisage un monde qui ne s’appuierait plus sur une unique devise :

« Plus le monde est multipolaire, plus le monde devient “multicentre”. Au fur et à mesure de la progression du monde vers un équilibre nouveau, un panier de devises va apparaître. »

Le statut du dollar vacille ces derniers mois, et l’hégémonique économie américaine a perdu de sa superbe… D’autant plus que la crise de la dette aux États-Unis n’a rien fait pour rassurer les observateurs. La « dédollarisation » progressive du monde est donc bel et bien en cours, et elle pourrait faire réémerger des pays aux économies fragilisées, notamment en Amérique latine.

Source : teleSUR

