Le PDG de Binance Changpeng Zhao bientôt inculpé au Brésil ?

C’est un coup dur de plus pour Binance. Un comité du Congrès brésilien vient de recommander des poursuites judiciaires à l’encontre de Changpeng Zhao, le PDG de la plus grosse plateforme d’échange mondiale. Que lui reproche-t-on et que risque-t-il ?