Gel ou retrait des fonds, transferts forcés… Les fonctionnalités de la MNBC brésilienne interrogent

Une monnaie numérique qui peut être supprimée ou transférée, des comptes qui peuvent être alimentés ou fermés sans que l’utilisateur en ait le contrôle… Les premières fonctionnalités du projet de monnaie numérique de la Banque centrale brésilienne interrogent. À quel point l’État aura-t-il le contrôle des portefeuilles numériques ?

La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) brésilienne en question

Les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) sont-elles des vecteurs d’inclusion financière, ou des outils de surveillance gouvernementaux ? C’est une des questions que soulève l’évolution rapide du secteur, à l’heure où presque toutes les banques centrales du monde travaillent à des versions numériques de leurs devises.

Au Brésil, certaines fonctionnalités du projet de MNBC ont ainsi généré une certaine méfiance. Un développeur a examiné le code source de la future monnaie numérique, et y a vu quelques fonctionnalités inattendues. Il serait en effet possible pour les personnes qui contrôlent le portefeuille de jouer sur certains mécanismes. Elles pourraient supprimer des comptes, geler des actifs, augmenter ou de réduire le solde du compte, ou encore de déplacer des jetons vers des adresses externes. Cela, sans autorisation préalable du détenteur du compte.

Ce que cela veut dire, c’est que les personnes responsables de cette monnaie numérique, c’est-à-dire la Banque centrale du Brésil, auraient un contrôle total sur les fonds des utilisateurs. Et cela soulève bien sûr des problématiques assez larges, avec de réels enjeux de démocratie.

La Banque centrale confirme l’existence de ces options

Interrogée par des médias, la Banque centrale a confirmé que ces options étaient effectivement inscrites dans le code… Mais qu’elle ne savait pas encore si elles figureraient dans la version finale de la MNBC. Elle affirme par ailleurs que des fonctionnalités de ce type existent déjà dans la finance « classique » :

« La Banque centrale et les institutions disposent déjà de fonctionnalités similaires dans l’environnement actuel des systèmes [financiers], leur utilisation étant gouvernée par la loi et les réglementations en vigueur. »

Est-il alors légitime pour l’État de contrôler à ce point les mouvements de fonds des utilisateurs d’une MNBC ? L’inclusivité financière existe-t-elle réellement si on n’a pas le contrôle final de ses fonds ? Toutes ces questions vont continuer à être posées, et pas uniquement au Brésil. Les monnaies numériques de banque centrale représentent en effet une nouvelle ère, et les questionnements éthiques que cela pose seront des jalons importants pour la liberté économique des populations concernées.

