L’abandon progressif du dollar est « inévitable », selon le président du Venezuela Nicolás Maduro

Une économie mondiale qui ne reposera plus en majorité sur le dollar ? C’est le futur qui s’esquisse déjà, selon le président du Venezuela Nicolás Maduro. Qu’en penser et qu’est-ce qui pourrait se jouer dans les années à venir ?

Un abandon du dollar « inévitable » dans le monde, selon le président du Venezuela

C’est à l’occasion d’un point hebdomadaire avec la presse que le président du Venezuela Nicolás Maduro a fait part de son opinion. Le dirigeant a notamment évoqué les nations africaines, dont plusieurs cherchent des alternatives au dollar, et à leurs monnaies fiduciaires souvent fortement touchées par l’inflation. La globalisation jouerait également son rôle, avec une culture économique qui serait en train de devenir moins centrée autour des États-Unis :

« Plus le monde est multipolaire, plus le monde devient “multicentre”. Au fur et à mesure de la progression du monde vers un équilibre nouveau, un panier de devises va apparaître. »

Les pays qui choisissent de s’appuyer sur des alternatives sont les moteurs d’un changement de fond, toujours selon le président du Venezuela :

« Ils participent au processus inévitable de “dé-dollarisation” du monde. »

Comme exemple de ces temps nouveaux, Nicolás Maduro cite notamment l’exemple du Zimbabwe, qui a il y a un mois annoncé le lancement d’une monnaie numérique adossée à l’or. Ces tokens numériques visent spécifiquement à mitiger le recours au dollar dans le pays.

Une tendance observable ailleurs dans le monde

De manière plus globale, plusieurs régions du monde ont ces derniers mois émis le souhait de se détacher progressivement du dollar. Au début du mois d’avril dernier, l’association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) s’était ainsi réunie pour discuter spécifiquement de ce sujet. L’urgence selon elle, c’est de pouvoir se protéger de l’influence de la communauté internationale… En particulier des sanctions américaines.

La guerre en Ukraine a en effet mis en lumière les capacités d’« étouffement » économique des États-Unis et de leurs alliés, et l’aspect crucial que peut revêtir l’accès au dollar. Cela a aussi été noté par les pays de la zone « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui eux aussi travaillent à une monnaie numérique.

Pour le Venezuela, l’émergence de nouvelles devises peut donc être vue comme cruciale. Alors que le pays est récemment cité en exemple des économies où l’hyperinflation est devenue catastrophique, le gouvernement a dû enlever plusieurs zéros à sa monnaie fiduciaire. Par ailleurs, cette tendance de fond survient alors que le dollar est lui-même fragilisé.

Les négociations de la dette américaine cristallisent en effet actuellement les tensions, et le dollar recule encore cette semaine face au yen et à l’euro. Le changement de paradigme envisagé par le président vénézuélien pourrait donc bien devenir une réalité dans les années à venir.

