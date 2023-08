Dédollarisation : le président du Venezuela juge que le dollar est « un outil pour la guerre économique »

Guerre économique, abus des États-Unis… Le président du Venezuela Nicolás Maduro continue sa campagne contre le dollar, en faisant du billet vert un outil de l’impérialisme américain. La dédollarisation approcherait-elle à grands pas ?

Le président du Venezuela très critique avec le dollar

Nicolás Maduro a fait part de cette opinion dans un message diffusé à l’occasion de la 15e réunion annuelle des pays du BRICS, qui a eu lieu il y a quelques jours. Dans une vidéo adressée aux dirigeants des pays du BRICS, le président du Venezuela se montre extrêmement critique avec le dollar, qu’il considère comme une arme de guerre :

« Les États-Unis utilisent et abusent du dollar américain en tant qu’outil pour poursuivre une guerre économique contre les peuples libres du monde. »

Nicolás Maduro fait notamment référence aux sanctions internationales, qui touchent le Venezuela, mais aussi d’autres économies. Pour rappel, le Venezuela ne fait à ce stade pas partie des pays de ce qu’on appelle désormais les BRICS+, mais la demande d’adhésion a été faite. Au total, une quarantaine de pays souhaitent rejoindre le groupement.

La dédollarisation pour contrer les sanctions internationales

Selon le président du Venezuela, le système économique mondial, qui repose encore très largement sur le dollar, permet la mise en place de sanctions étouffantes pour les économies en devenir. L’année dernière, les sanctions prises à l’encontre de la Russie ont effectivement montré le pouvoir conséquent d’une exclusion d’un système lié au dollar. Pour Nicolás Maduro, il s’agit d’impérialisme :

« Les conséquences néfastes sur nos économies et nos modèles de développement sont indéniables. »

Le président du Venezuela affirme ainsi que les mesures économiques prises à l’encontre de certains pays – dont le Venezuela, la Russie, l’Iran ou la Chine – ont touché 28% de la population du monde, et 30 nations. Nicolás Maduro appelle donc à un nouveau système ne reposant pas sur le dollar, avec de nouveaux outils physiques et numériques.

Pour l’instant, une monnaie commune n’est pas à l’ordre du jour pour les BRICS, mais son éventualité inquiète, en particulier aux États-Unis. Déjà, la Russie mène une campagne pour favoriser les paiements en monnaies nationales, et plus en dollar. La réduction de la dépendance au dollar, et l’éventuelle dédollarisation du monde, seront donc certainement parmi les sujets géopolitiques les plus pressants des prochaines années.

Source : Nicolás Maduro via Twitter

