Dédollarisation : la Russie affirme qu'elle reposera initialement sur des monnaies nationales

Est-il possible d’accorder les pays du groupe BRICS pour mettre en place une monnaie commune ? Oui, mais pas immédiatement selon la Russie. Le pays envisage en effet plutôt l’utilisation de devises nationales à court terme.

La dédollarisation passera par une diversité de monnaies, selon la Russie

Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov, confirme que la Russie envisage un avenir avec une influence réduite du dollar. On l’a vu, les pays du groupement BRICS font actuellement front et appellent à une dédollarisation progressive du monde. On leur prête également une grande ambition : l’établissement d’une monnaie commune. Des rumeurs courent depuis le début de l’été sur une devise adossée à l’or, qui serait le contrepoint du dollar.

Mais selon Dmitry Peskov, l’établissement d’une monnaie commune ne sera pas pour tout de suite. Hier, il a confirmé le scénario envisagé auprès de journalistes :

« Dans un futur proche, il est peu probable que cela [la monnaie commune NDLR] soit faisable, mais l’utilisation de devises nationales est déjà une réalité qui prend de l’ampleur de manière globale. Cette pratique n’est pas uniquement visible chez les pays qui font face à des sanctions, mais aussi chez les autres. »

La Russie souligne ainsi que selon elle, la dédollarisation est un enjeu global, qui n’est pas circonscrit aux conflits géopolitiques. On rappelle que cette dernière, tout comme les autres membres des BRICS l’Iran et la Chine, subissent des sanctions à l’échelle internationale, notamment de la part des États-Unis.

Des divisions au sein des pays du bloc ?

Le bloc BRICS pourrait être divisé au sujet d’une monnaie commune. Alors que la Russie s’y est montrée historiquement favorable, ce n’est pas le cas de tous les pays. Anil Sookal, le porte-parole des BRICS, a ainsi temporisé les enthousiasmes le mois dernier. Il rappelait qu’un nombre croissant de pays souhaitait rejoindre le groupement… Mais que les discussions sur une monnaie commune n’étaient pas à l’ordre du jour :

« Il n’a jamais été question d’une monnaie pour les BRICS, ça n’est pas au programme. Ce que nous avons dit, c’est que nous continuerons à faire progresser les échanges dans des devises locales. »

Si plus de 40 pays souhaitent rejoindre les BRICS, l’établissement d’une devise commune sera donc de longue haleine. On l’a vu en Europe avec l’euro, il s’agit d’un chantier qui peut s’avérer pharaonique. Pour l’instant, les pays du BRICS se concentrent donc pour faire front commun, avant de débattre de l’utilité d’une devise partagée.

