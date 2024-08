Le Salvador, 1er pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale, envisage de rejoindre les BRICS. Dans ce contexte, les relations avec la Russie se renforcent, malgré des obstacles liés à la guerre en Ukraine et aux sanctions occidentales. Le Bitcoin pourrait jouer un rôle clé dans ces nouvelles alliances économiques.

Le Salvador, pays du Bitcoin, pourrait s'inviter à la table des BRICS

En 2021, le Salvador devenait le 1er pays à adopter Bitcoin en tant que monnaie légale aux côtés du dollar, 20 ans après avoir abandonné le colón salvadorien.

Depuis, les relations entre le Salvador et le Fonds monétaire international (FMI) ne se sont pas améliorées, l'adoption du Bitcoin ayant suscité de nombreuses critiques.

Dans la dernière enquête, le FMI a conclu sa dernière enquête en soulignant des progrès en matière de gouvernance, de transparence et de renforcement des finances publiques, tout en réitérant sa demande de voir des efforts supplémentaires pour atténuer les risques liés à la stabilité budgétaire et financière de la loi Bitcoin au Salvador.

Récemment, le média Izvestia a pu interviewer Alexander Ilуukhin, premier secrétaire de l'ambassade de Russie au Nicaragua et chef du bureau de l'ambassade au Salvador, concernant les relations commerciales et diplomatiques entre la Russie et le Salvador.

Lors de cette interview, Ilуukhin a révélé que le Salvador avait proposé à la Russie d'effectuer des transactions en Bitcoin à cause des restrictions d'utilisation du dollar par les acteurs russes.

En effet, jusqu'à présent, le gouvernement salvadorien ne voit pas d'intérêt à abandonner l'utilisation du dollar, mais il pourrait exploiter les propriétés de résistance à la censure du Bitcoin pour développer ses activités avec des entités sanctionnées par les États-Unis ou préférant utiliser un réseau plus souverain.

Alexander Ilуukhin déclare :

« À l'intérieur du pays, tout touriste peut payer en Bitcoins pour n'importe quel service. Cependant, dans notre pays, le Bitcoin n'est pas largement utilisé, c'est pourquoi nous cherchons d'autres moyens de renforcer le commerce. [...] Il serait idéal de créer une banque au Salvador qui pourrait effectuer des transactions dans diverses devises internationales — le yuan, la roupie indienne, le rouble russe. »

Il continue en précisant que la Russie ne devrait pas imposer au Salvador d'utiliser une monnaie dont ils ne veulent pas :

« Mais nous devons comprendre qu'actuellement, le Salvador ne renie pas son dollar et que toutes les banques intermédiaires par lesquelles le Salvador effectue ses transactions sont des banques américaines et européennes. Il est possible que si nous essayons d'effectuer des transactions dans d'autres devises, nos opposants occidentaux pourraient intervenir pour en empêcher la réalisation. »

De plus, Ilyukhin a révélé que le Salvador envisagerait de rejoindre les BRICS et serait sur le point de soumettre une demande d'adhésion à l'organisation.

Où en sont les relations économiques et diplomatiques entre le Salvador et la Russie ?

Les relations entre le Salvador et la Russie sont globalement positives, mais rencontrent certains obstacles, principalement dus aux oppositions de pays comme les États-Unis ou l'Ukraine.

Le Salvador fait partie des pays qui ont choisi de rester neutres dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, débuté en 2022. Selon Alexander Ilyukhin, ressortissant russe, le camp ukrainien, soutenu par les États-Unis, aurait tenté de faire pression sur le Salvador pour obtenir son soutien dans ce conflit.

Au début du conflit, Nayib Bukele, le président du Salvador, avait notamment conseillé aux petits pays de suivre son exemple et de ne pas prendre position dans ce conflit armé.

La neutralité du Salvador lui permet de bénéficier des avantages des 2 camps et de maintenir ses relations avec la Russie, qui perdurent depuis 1992. Depuis 2018, les échanges entre les 2 pays ont fortement augmenté, passant de 6 millions à plus de 100 millions de dollars avant le début de l'invasion de l'Ukraine.

Ainsi, l'utilisation du Bitcoin pour les échanges permettrait aux deux pays de renforcer leur alliance en contournant les sanctions imposées par l'Occident.

Source : Izvestia

