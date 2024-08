Salvador : le FMI se montre toujours critique face à Bitcoin (BTC), mais souligne des progrès « dans les négociations »

Depuis l’officialisation du Bitcoin (BTC) comme monnaie légale au Salvador, le pays a vu ses relations se tendre avec certaines institutions mondiales, dont le Fonds Monétaire International (FMI) en tête de liste. Néanmoins, dans les conclusions de sa dernière enquête, le FMI pointe certains progrès, notamment en ce qui concerne « un programme soutenu par le Fonds », tout en gardant ses réserves face à Bitcoin (BTC) :

Des progrès ont été réalisés dans les négociations en vue d’un programme soutenu par le Fonds, axé sur des politiques visant à renforcer les finances publiques, à accroître les réserves bancaires, à améliorer la gouvernance et la transparence et à atténuer les risques liés au Bitcoin.

En premier lieu, le FMI met en avant des accords conclus pour faire grimper le solde primaire du Salvador à 3,5 % de son produit intérieur brut (PIB). En bref, le solde primaire d'un pays est la différence entre ses revenus et ses dépenses, dont le résultat ne tient pas compte des intérêts payés sur la dette publique.

D'autres améliorations ont été soulignées, notamment en matière d'engagement pour la création de lois visant à lutter contre la corruption ou le blanchiment d'argent, ainsi qu'un renforcement des réserves du système financier « d'une manière compatible avec la poursuite du crédit et de la croissance du secteur privé ».

Malgré des tensions qui semblent s'apaiser, le FMI n'a pu s'empêcher de se montrer à nouveau méfiant face à Bitcoin, pointant du doigt la nécessité d'efforts supplémentaires :

« En ce qui concerne Bitcoin, même si de nombreux risques ne se sont pas encore matérialisés, il est reconnu que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la transparence et atténuer les risques potentiels liés au projet Bitcoin en matière de stabilité budgétaire et financière. Des discussions supplémentaires dans ce domaine et dans d’autres domaines clés restent nécessaires. »