Google perd un procès historique pour pratiques anticoncurrentielles – L’action GOOG dégringole

C’est une décision qui pourrait faire figure de précédent. Le géant du numérique Google a été condamné ce lundi par un tribunal fédéral de Washington. La société est accusée d’avoir fait intentionnellement barrage à ses concurrents directs dans le secteur des smartphones.

Google a en effet payé des sommes gigantesques – 26 milliards de dollars pour l’année dernière uniquement – à des éditeurs d’applications, des fabricants de téléphones ainsi que des sociétés de télécommunication pour que son logiciel soit installé par défaut sur les appareils. Samsung et Apple ont notamment accepté le marché.

Aujourd’hui, le moteur de recherche de Google est celui utilisé par défaut sur presque tous les smartphones neufs. D’où une conclusion du juge chargé de l’affaire : l’hégémonie de Google est problématique et viole la loi sur la concurrence :

« Google est un monopole et il a agi de manière à maintenir ce monopole. […] Les accords signés par Google accaparent une part importante du marché des moteurs de recherche et empêchent ses rivaux de venir le concurrencer. »

La décision a déjà fait chuter l’action d’Alphabet (GOOG), la maison-mère de Google. Celle-ci a perdu plus de 7 % immédiatement après l’annonce, dans un contexte déjà tendu sur les marchés.

