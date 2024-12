Google présente une nouvelle puce d’ordinateur quantique avec une vitesse de calcul inimaginable

Lundi, Google a présenté sa nouvelle puce quantique nommée Willow, dont les résultats en matière de vitesse de calculs dépassent de très loin les meilleurs supercalculateurs du monde. Voyons cela plus en détail.

Google dévoile Willow, une puce quantique surpuissante

Cette semaine, Google a présenté Willow, une nouvelle puce quantique affichant des résultats hallucinants. En effet, l’entreprise a mesuré sa vitesse face à Frontier, l’un des supercalculateurs les plus rapides du monde à ce jour. En 5 minutes, Willow est ainsi parvenu à effectuer un calcul dont le temps de résolution a été estimé à 10^25 années pour Frontier, un nombre qui s’exprimerait en français par 1 000 quadrillions d’années :

Si vous voulez l’écrire, cela fait 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 années. Ce nombre ahurissant dépasse les échelles de temps connues en physique et dépasse largement l’âge de l’univers.

Dans des propos rapportés par Bloomberg, Hartmut Neven, le fondateur de Google Quantum AI, explique que l’entreprise a l’intention de fournir un d’usage réel à Willow, qui serait hors de portée d’un ordinateur classique :

Si vous ne parvenez pas à résoudre au moins un problème, vous ne parviendrez pas non plus à résoudre un problème utile. Cet objectif est désormais à portée de main.

Par ailleurs, Willow se démarquerait d’autres prototypes de puces quantiques en étant l’une des plus fiables vis-à-vis des erreurs quantiques.

Pour expliquer le concept simplement, en informatique classique, les bits ont soit une valeur de 1, soit de 0. En informatique quantique, il ne s’agit plus de bits, mais de qbits, pouvant à la fois valoir 1 et 0. Le processus étant très complexe, la moindre perturbation comme un changement de température, un bruit ou une onde électromagnétique peut venir perturber le fonctionnement des qbits, et causer des erreurs.

À ce jour, les développements en matière d’informatique quantique n’en sont qu’à leurs prémices, mais c’est un sujet que les développeurs Web3 prennent d’ores et déjà au sérieux. Par exemple, Vitalik Buterin partageait ses réflexions sur le sujet en octobre dernier, de manière à se prémunir d’une menace qui pourrait ne pas se concrétiser avant de nombreuses années.

