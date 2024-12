États-Unis : Elon Musk critique vivement le matériel informatique obsolète du gouvernement

À partir de janvier prochain, Elon Musk aura la lourde charge de faire des coupes dans le budget du gouvernement des États-Unis, au travers du Department of Government Efficiency (DOGE). Toutefois, il semblerait que pour faire des économies à long terme, il faille d’abord investir dans du nouveau matériel.

En effet, l’intéressé a critiqué l’obsolescence des ordinateurs et des logiciels du gouvernement fédéral, qui seraient si dépassés, qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler si les paiements sont légitimes ou s’il s’agit par exemple de fraude :

Lorsqu’un utilisateur blague en comparant le matériel du Service des impôts à un ordinateur de plus de 20 ans équipé de Windows 98, Elon Musk répond en disant que « malheureusement, c’est bien pire que ça » :

I wish. Unfortunately, it’s much worse than that.

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2024