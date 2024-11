En quoi consistera le Department of Government Efficiency (DOGE) dirigé par Elon Musk et Vivek Ramaswamy ?

Annoncé cette semaine par Donald Trump, à quoi ressemblera le Department of Government Efficiency (DOGE) dirigé par Elon Musk et Vivek Ramaswamy ? Voici nos éléments de réponse.

À quoi s'attendre avec le Department of Government Efficiency (DOGE) ?

Cette semaine, Donald Trump a annoncé la création d'un futur Department of Government Efficiency (DOGE), qui sera dirigé par Elon Musk et l'ancien candidat républicain Vivek Ramaswamy.

L'objectif de ce projet est ambitieux : trouver 2 000 milliards de dollars d'économie dans les dépenses du gouvernement estimées à 6 500 milliards de dollars par an. Cela augure donc des coupes drastiques, bien que la manière dont celles-ci seront effectuées ne soit pas encore très claire.

Ce qui semble toutefois certain, c'est que le DOGE ne sera pas un ministère à proprement parler. Et pour cause, les départements, au sens américain du terme, ne peuvent être créés ou dissous que par le Congrès. Alors qu'il serait surprenant que le Congrès approuve une telle initiative, la mission du DOGE devrait, par ailleurs, prendre fin au plus tard le 4 juillet 2026, jour du 250e anniversaire des États-Unis.

Ainsi, le DOGE pourrait plutôt prendre la forme d'un comité consultatif fédéral, dont la création peut effectivement être actée par décret du président.

Bloomberg met également en avant le statut d'employé spécial du gouvernement, permettant à une personne extérieure de travailler pour la Maison-Blanche ou une agence fédérale durant 130 jours maximum, avec ou sans rémunération. Cela pourrait néanmoins créer des frictions en matière de conflits d'intérêts, en particulier en ce qui concerne les activités d'Elon Musk à la tête de ses entreprises.

Parmi les pistes envisagées pour réduire les dépenses publiques, Elon Musk aurait notamment déclaré au représentant républicain Darrell Issa vouloir s'attaquer aux fraudes du système de santé Medicare. De son côté, Donald Trump envisagerait de donner le pouvoir de financement du système scolaire aux collectivités locales plutôt qu'au ministère de l'Éducation.

Pour l'heure, le fonctionnement concret du Department of Government Efficiency reste donc encore flou et les dispositions à venir devraient se préciser après l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain.

Source : Bloomberg

