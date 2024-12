Coinbase accuse la FDIC d'avoir fait pression sur les banques pour qu'elles évitent les cryptos – L'exchange dévoile ses preuves

Coinbase continue de mettre la pression sur la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Dans le cadre de son affaire l'opposant au régulateur américain, l'exchange de cryptomonnaies a décidé de passer à la vitesse supérieure en mettant à disposition publiquement des documents prouvant que la FDIC a tenté de convaincre illicitement plusieurs banques américaines de rester loin des cryptomonnaies.

En juin dernier, Coinbase portait plainte contre la FDIC. Au centre de cette action en justice, des blocages vis-à-vis de demandes d'accès à des documents en vertu du « Freedom of Information Act » (FOIA).

Depuis, l'agence gouvernementale a fourni plusieurs documents à la plateforme crypto, qui prouvent qu'elle a contacté plusieurs institutions financières leur demandant de mettre un terme à leurs activités en lien avec les cryptomonnaies. Coinbase a récemment décidé de dévoiler la teneur de ces documents.

« Nous vous demandons respectueusement de suspendre toute activité liée aux actifs cryptographiques », a écrit la FDIC dans l'une des 23 lettres partagées par l'exchange, à destination d'une banque américaine.

Dans certaines de ces lettres, le régulateur n'hésitait pas à poser de nombreuses questions très complexes en lien avec d'éventuelles activités liées aux cryptomonnaies aux institutions financières concernées. « Nous attendons de vous que vous répondiez de manière satisfaisante à ces questions [...] pour garantir que la banque fonctionne de manière sûre et saine, » pouvait-on lire dans ces courriers.

En novembre dernier, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, s'était déjà exprimé autour de ces documents, bien qu'ils n'aient pas encore été dévoilés :

Pour Paul Grewal, tous ces agissements rentrent dans le cadre de «l'opération Choke Point 2.0 », une vaste initiative menée par les régulateurs pour empêcher illégalement les banques de mener des activités en lien avec les cryptomonnaies.

Sur X, le directeur juridique de l'exchange a félicité les efforts de son équipe, affirmant qu'il ne s'agissait là que du début de l'affaire et que Coinbase continuerait à dévoiler de nouveaux documents si nécessaire :

I’m very proud of the team for pursuing these FOIA requests, through endless FDIC denials, appeals, and even a federal lawsuit. We’re just getting started. We’ll keep pushing to get clarity and full transparency from the government, including the unredacted versions of these…

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) December 6, 2024