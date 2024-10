Les BRICS+ ont dévoilé « BRICS pay », leur système de paiement transfrontalier

Dans le but de réduire leur dépendance au dollar américain, les 9 pays des BRICS+ ont décidé de concevoir leur propre système de paiement pour leurs échanges commerciaux. Une initiative inédite qui montre la volonté des BRICS+ de s'appuyer sur une infrastructure financière plus résiliente et autonome.