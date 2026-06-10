Sanctions contre la Russie - L'UE propose d'interdire 11 plateformes crypto

Dans le cadre d’un renforcement de ses sanctions contre la Russie, l’Union européenne annonce sa volonté d’interdire 11 nouvelles plateformes crypto, ainsi que les services dédiés aux crypto-actifs de certains pays tiers. On fait le point…

L'UE renforce ses sanctions contre la Russie et certains pays tiers

Depuis le déclenchement de son offensive contre l'Ukraine, la Russie fait face à des vagues de sanctions internationales successives destinées à l'empêcher par tous les moyens de pouvoir financer ses ambitions guerrières, qui mettent de plus en plus souvent les cryptomonnaies en première ligne.

Dans ce contexte, la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, Kaja Kallas, vient d'annoncer un nouveau renforcement de ces mesures, afin d'accélérer « l'effondrement des fondations de l’économie de guerre de la Russie ».

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Un 21e train de sanctions qui « inclut un gel temporaire du plafonnement des prix du pétrole russe et la désignation d’institutions utilisées par Moscou pour générer des revenus et contourner les sanctions de l’UE », parmi lesquelles des banques, des fabricants d’armes, des négociants de pétrole, des raffineries, mais également « des opérateurs de cryptomonnaies dans certains pays tiers ».

Nous avons l'intention d'imposer le gel d'actifs pour 90 banques et des interdictions de transactions pour plus de 30 banques en Russie et dans d'autres pays tiers. Nous renforcerons également notre interdiction pour les services de crypto-actifs envers certains pays tiers, et interdirons les transactions sur 11 plateformes crypto.

De quoi accélérer la transition vers un système de paiement autonome

Selon les informations disponibles, ces interdictions visent plus précisément des entreprises crypto ayant aidé à contourner les restrictions imposées au gouvernement russe, sans toutefois les nommer clairement.

Une situation qui vient de pousser le Royaume-Uni à sanctionner la plateforme HTX à la fin du mois de mai, suite à de fortes suspicions de collusions de ce type.

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Pas de quoi inquiéter le fondateur de la plateforme russe A7 - émettrice du stablecoin adossé au rouble A7A5 - qui annonçait il y a peu que les sanctions occidentales ne feront qu’accélérer la transition déjà en cours vers un système de paiements numériques capable de fonctionner en toute indépendance.

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Source : Kaja Kallas

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