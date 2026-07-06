La plus grande banque russe va lancer son wallet crypto

Sberbank, la plus grande banque de Russie, prépare le lancement d’un portefeuille crypto et d’un dépositaire numérique d’ici décembre. L'annonce illustre l'évolution de la stratégie de Moscou à l'égard des cryptomonnaies.

Sberbank prépare un portefeuille crypto pour décembre

La bascule était attendue depuis des années. Sberbank, la première banque commerciale russe, s’apprête à intégrer un portefeuille de cryptomonnaies et un dépositaire numérique à ses applications Sberbank Online et SberInvestments d’ici la fin de l’année.

À mesure que les réglementations émergent, nous préparerons un service pour nos clients. Essentiellement, il s’agira d’un portefeuille crypto, que nous implémenterons d’abord dans Sberbank Online et SberInvestments. Kirill Tsarev, premier vice-président du directoire de Sberbank.

Concrètement, les clients de la banque pourront accéder aux cryptos autorisées directement depuis les applications maison. Le dépositaire numérique, lui, servira au stockage et à la comptabilité des tokens. Deux autres poids lourds du secteur, VTB et T-Bank, travailleraient sur des dépositaires numériques similaires.

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Une nouvelle loi qui débloque tout

Ce virage n’est possible que grâce à un cadre légal enfin voté. Le projet de loi russe « Sur la monnaie numérique et les droits numériques » doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026, selon Vladimir Chistyukhin, premier vice-président de la Banque de Russie.

Le texte instaure un système de licences pour le trading crypto, la garde, la conversion vers le fiat et les règlements transfrontaliers. Les investisseurs non qualifiés pourront trader dans la limite d’environ 300 000 roubles par an, soit près de 3 800 dollars, sous réserve de passer des tests d’aptitude. Les acteurs du marché ont jusqu’au 1er juillet 2027 pour s’inscrire au registre officiel.

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Un cadre qui tranche avec la ligne dure défendue par la Banque centrale russe en janvier 2022, quand elle réclamait une interdiction totale du trading, du minage et de l’usage des cryptos. Le ministère des Finances, plus ouvert, avait finalement imposé une voie médiane, maintenant l’interdiction des paiements en crypto sur le sol russe tout en autorisant le trading sous licence.

La Russie accélère sur les actifs numériques

Le contexte pousse Moscou à s’ouvrir. Depuis les sanctions consécutives à l’invasion de l’Ukraine, les banques russes ont été coupées de pans entiers du système de paiement mondial. En 2024, le pays a légalisé le minage et lancé un régime expérimental de règlements transfrontaliers en crypto pour le commerce international.

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La Bourse de Moscou (MOEX) a également déployé des contrats à terme réglés en espèces adossés à plusieurs cryptomonnaies. Sberbank n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai dans le secteur, puisque la banque avait déjà lancé des obligations structurées adossées au Bitcoin en 2025, et s’était positionnée sur la finance décentralisée dès 2023.

Reste à voir quelles cryptos figureront sur la liste des actifs autorisés au sein du wallet Sberbank . Le cours du Bitcoin évolue actuellement autour de 62 000 dollars, dans un marché où les grandes institutions bancaires mondiales se positionnent une à une sur la garde et le trading de crypto-actifs.

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Sources : CoinDesk, CoinGecko

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