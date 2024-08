Telegram : la Russie accuse la France d’éviter la collaboration après l’arrestation de Pavel Durov

Après l’arrestation de Pavel Durov, l’ambassade de Russie a demandé des explications à la France sur les raisons de sa détention, donnant alors à l’affaire Telegram un tournant géopolitique.

Les tensions diplomatiques se tendent entre la France et la Russie après l’arrestation de Pavel Durov

Ce week-end, l’arrestation de Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram, a engendré des réactions de toutes parts, notamment au sein de l’écosystème crypto avec certaines personnalités qualifiant cette arrestation de censure. Comme l’action contre Tornado Cash a pu le faire il y a 2 ans, cette affaire ouvre un débat philosophique entre la confidentialité, la liberté d’expression et les abus criminels que peuvent engendrer de tels outils.

Dans le sillage de cette arrestation, les tensions diplomatiques entre la France et la Russie se sont accentuées. Et pour cause, l’intéressé partage plusieurs nationalités, dont française et russe. Ainsi, l’ambassade de Russie a accusé « la patrie française » de ne pas collaborer, notamment via un message sur compte X :

❗️Комментарий Посольства России во Франции После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день… pic.twitter.com/LxmLCn8EoQ — Russie en France (@AmbRusFrance) August 25, 2024

Dans ce message, l’ambassade indique avoir demandé des explications :

Après la publication dans les médias de l’information concernant l’arrestation de Pavel Durov, nous avons immédiatement demandé aux autorités françaises des explications sur les raisons de cette arrestation et exigé la protection de ses droits ainsi qu’un accès consulaire. À ce jour, la partie française évite encore de collaborer sur cette question. Nous restons en contact avec l’avocat de Pavel V. Durov.

Tandis que Telegram indiquait dimanche soir que son PDG voyageait fréquemment en Europe et qu’il n’avait rien à cacher, il s’agit maintenant d’attendre l’annonce des charges qui seront retenues contre lui. Au-delà de la question légale qui pèse sur l’avenir de Pavel Durov, nous voyons là que cette affaire prend désormais une tournure géopolitique.

En parallèle, le token TON de The Open Network a repris 4,3 % en 24 heures, et s’échange à 5,62 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

