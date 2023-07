Dédollarisation : 40 pays souhaitent rejoindre le groupe BRICS

Réduire la dépendance au dollar : c’est le leitmotiv des pays du BRICS ces derniers mois. Le groupement, qui souhaite développer sa propre monnaie, devrait par ailleurs voir ses effectifs grossir : plus de 40 pays seraient intéressés pour le rejoindre. Qu’est-ce que cela augure pour le futur du dollar ?

Les BRICS, une figure de proue de la dédollarisation

Anil Sookal, un ambassadeur du groupe BRICS, a confirmé cet intérêt croissant des autres économies mondiales. Pour rappel, le groupe BRICS rassemble à l’origine le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. En début de mois, l’Iran a officiellement rejoint les rangs de ce groupement, et il n’est pas le seul pays à avoir été intéressé.

D’autres économies ont ainsi fait part de leur envie de rejoindre les BRICS. Selon Anil Sookal, 22 pays auraient fait une demande formelle d’adhésion, et une vingtaine d’autres auraient confirmé qu’ils souhaitaient intégrer le groupement. Au total, les BRICS pourraient à terme rassembler une cinquantaine de pays.

On ne connaît pas la liste exacte, mais l’ambassadeur a confirmé auprès du média IOL que l’Indonésie, l’Argentine, l’Égypte et les Émirats arabes unis avaient exprimé leur intérêt.

Pour aller plus loin – Fin de l'hégémonie du dollar : quels sont les risques et les opportunités ?

Une future monnaie commune pour les pays du BRICS ?

Les pays du BRICS sont considérés comme une figure de proue de la dédollarisation, notamment parce qu’ils ont confirmé un projet de monnaie commune, qui vise à se défaire de l’influence de l’USD. Le prochain rassemblement du groupement, en août prochain, devrait permettre de continuer à resserrer les liens économiques entre les pays, selon Anil Sookal :

« Nous continuerons à évoquer le renforcement des interactions et les échanges dans des devises locales. Les pays doivent avoir une plus grande flexibilité et être moins dépendants au dollar. »

Comme le souligne le représentant du groupement, les pays en question, longtemps considérés comme « émergents », pèsent de plus en plus lourd sur la scène internationale. Parmi les dix pays disposant des réserves monétaires les plus conséquentes, 4 font partie des BRICS. D’où une nouvelle polarisation du monde, toujours selon Anil Sookal :

« Les économies globales majeures viennent du monde en développement. […] Les BRICS représentent le monde du futur. »

Ces développements sont bien sûr surveillés avec une attention toute particulière par les États-Unis, qui affirment qu’un monde sans domination du dollar est un monde déséquilibré économiquement. Mais le processus de dédollarisation suit bel et bien son cours, et les récents débats autour de la dette américaine ne font rien pour solidifier le positionnement de la plus grande économie mondiale.

L’avenir du dollar est donc en question, et il est probable que les années à venir conduiront à une nette réduction de son influence, qui n’avait pas été remise en question depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

