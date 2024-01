Dédollarisation : la Russie et l’Inde s’associent pour créer une « économie numérique »

La nouvelle a été annoncée suite à une visite d’une délégation de Moscou pendant l’événement « Smart Cities India », qui s’est tenu à New Dehli du 17 au 19 janvier dernier. Sergey Cheremin, membre du Conseil de coopération économique avec l’Inde, s’est ainsi exprimé en ouverture de la conférence, soulignant le lien déjà fort entre la Russie et l’Inde :

« Nous sommes unis par un but unique, qui est de créer l’infrastructure la plus moderne. […] Un des secteurs les plus prometteurs de notre coopération est indubitablement les technologies de l’information et l’économie numérique. »