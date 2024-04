Un exchange russe donne des chocolats à ses clients au lieu des 4,3 millions de dollars réclamés

Suite à l'attaque terroriste survenue au Crocus City Hall à Moscou en mars 2024, les autorités russes ont mené plusieurs perquisitions dans les bureaux des plateformes d'échange locales, dont Beribit. Ces entreprises sont soupçonnées d'avoir facilité le transfert de fonds internationaux aux auteurs de l'attaque.

À la suite d'un changement de direction, Beribit a révélé un écart significatif dans les finances de l'entreprise et a annoncé qu'un audit sera prochainement réalisé.

En réaction à cette annonce, une cinquantaine de clients de la plateforme d'échange a envahi de force les bureaux de Beribit, exigeant le remboursement de leurs fonds, qui s'élèvent à environ 4,3 millions de dollars.

In Moscow, depositors of the crypto exchange Beribit were given chocolates instead of money

Approximately $4.3 million of investors' funds are frozen in the accounts of the crypto exchange. Customers have been storming the office for the second day, demanding their money back.… pic.twitter.com/udvlommsOI

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2024