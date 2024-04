La confiscation des actifs russes par les États-Unis pourrait alimenter la dédollarisation, selon des analystes

Les États-Unis envisagent d’utiliser des actifs russes gelés pour apporter une aide financière conséquente à l’Ukraine. Mais cette manœuvre pourrait favoriser le processus de dédollarisation, selon certains commentateurs.

Les États-Unis envisagent d’utiliser les actifs russes gelés

La guerre en Ukraine a fait naître des questionnements relativement nouveaux en termes d’actions punitives et d’ingérence. On se souvient ainsi que les États-Unis avaient gelé plusieurs milliards de dollars d’actifs appartenant à des acteurs liés au gouvernement russe. Et la Chambre des représentants envisage désormais de les utiliser.

Une proposition a en effet été approuvée par cet organe gouvernemental : le Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) Act. Celui-ci prévoit d’utiliser les biens saisis, afin de les donner à l’Ukraine :

« Une loi pour autoriser le Secrétaire d’État à fournir de l’assistance additionnelle à l’Ukraine, en utilisant des actifs confisqués à la Banque centrale de la Fédération russe, ainsi que d’autres actifs souverains. »

Une décision qui fait débat

Si la décision paraît juste pour ses défenseurs, qui voient ainsi un moyen d’aider un pays assiégé en utilisant les fonds de l’attaquant, d’autres sont plus mesurés. Paul Goncharoff, consultant pour la firme du même nom, confiait ainsi au média russe Sputnik ses réserves :

« Cela renforce le besoin de dédollariser. […] Que cela soit la Russie ou la Chine – ou n’importe qui d’autre, y compris des pays du G7 qui ne soutiendraient que de manière marginale les États-Unis. C’est du chantage économique pur et simple. »

Dans le camp des Républicains, les critiques sont aussi fermes. Le Sénateur Paul Rand affirmait ainsi récemment qu’il s’agirait d’une erreur pour le gouvernement des États-Unis :

« Confisquer les actifs souverains de la Russie est un acte de guerre économique. Saisir et transférer ces actifs vers l’Ukraine pourrait donner à Washington l’impression d’être vertueux, mais cela n’amènera pas la paix. »

Confiscation des actifs et dédollarisation

Un tel acte serait inédit, en tout cas dans un conflit de cette ampleur. On rappelle que le mouvement de dédollarisation qui se propage dans le monde a pris de l’ampleur depuis le début de la guerre en Ukraine. Les sanctions américaines ont en effet montré que les pays dont l’économie repose en partie sur le dollar pouvaient être soumis à une batterie de mesures punitives.

Depuis, de nombreux gouvernements, en particulier dans le groupement BRICS+, ont lancé des appels à se détacher du système dollar.

Au-delà de ces considérations, l’utilisation d’actifs gelés peut également être considérée comme un acte de guerre ouverte, un positionnement que souhaitent éviter les États-Unis. La même problématique se pose au niveau européen, où le débat fait également rage sur l’utilisation des fonds gelés par l’Union européenne.

C’est donc un épineux sujet pour Washington, qui voit d’un côté l’intérêt de réutiliser ces fonds pour accélérer l’issue de la guerre, mais qui de l’autre ne souhaite pas fragiliser davantage un dollar en difficulté ces dernières années.

Source : Sénat des Etats-Unis, Sputnik

