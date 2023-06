La blockchain contre les sanctions ? Une banque russe teste les transferts en cryptomonnaies

La Russie semble décidée à faire usage d’un arsenal varié pour contrer les sanctions économiques internationales dont elle fait l’objet. L’on apprend en effet qu’une banque russe majeure, la Rosbank, se tourne vers les cryptomonnaies afin de procéder à des transactions internationales.

Une banque russe fait usage des cryptomonnaies pour esquiver les sanctions internationales

Nous le rapportons depuis plusieurs mois, les cryptomonnaies sont devenues un enjeu de la guerre en Ukraine, pour les deux pays. Alors que l’Ukraine s’est servie de la blockchain pour recueillir des dons et se financer, la Russie y voit plutôt un avantage pour esquiver les sanctions internationales qui pèsent sur son économie depuis qu’elle a attaqué son pays voisin.

Du côté des banques privées, la solution a semble-t-il commencé à être envisagée. Selon un rapport du média local Vedomosti, la banque majeure Rosbank a en effet commencé à proposer des paiements transfrontaliers en cryptomonnaies à ses clients. Ces transactions sont conformes à la loi russe, et plusieurs projets pilotes ont été effectués avec des entreprises et des particuliers.

C’est l’entreprise fintech russe B-crypto qui fournit ce service à la Rosbank. La banque sert d’intermédiaire pour l’achat de cryptomonnaies : elle reçoit les factures des prestataires étrangers, puis demande à B-crypto le montant en cryptomonnaies correspondant. Les actifs sont ensuite transférés au prestataire étranger.

Un statut des cryptomonnaies encore bancal en Russie

Pour rappel, les particuliers russes ne sont pas autorisés à recevoir des cryptomonnaies en échange de biens et services, et la Banque centrale a été historiquement hostile au secteur. Mais depuis le début de la guerre, elle a revu sa copie : les paiements en cryptomonnaies avec des partenaires internationaux sont autorisés depuis avril dernier.

En parallèle, la Russie mise gros sur son rouble numérique : la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) vise à renforcer une économie fragilisée par les sanctions internationales. Par ailleurs, Moscou fait une campagne de plus en plus nette pour renforcer ses alliances et se détacher du dollar.

La Russie joue donc à un jeu d’équilibriste : historiquement, elle n’a pas souhaité favoriser le développement des cryptomonnaies sur son territoire, afin de garder la mainmise sur les transferts financiers. Mais alors que la guerre en Ukraine s’est avérée plus longue que prévu, elle souhaite semble-t-il trouver d’autres portes de sortie.

Source : Vedomosti

